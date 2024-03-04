تألق المرزوقي والكربي في بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان

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واصل فرسان الإمارات تقديم عروضهم المبهرة في ثاني أيام بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم، حيث فاز الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، مع الفرس «كونكورديا»، بصدارة منافسات السرعة على ارتفاع 130 سم، وانتزع الصدارة بعد إكمال الجولة في زمن 58:65 ثانية، من بين 86 فارساً وفارسة.

وأقيمت خلال الفترة الصباحية في ثالث أيام البطولة، منافسة بمواصفات الجولة الواحدة ضد عقارب الساعة على حواجز ارتفاعها 115 سم، وتنافس فيها 91 فارساً وفارسة، وفاز بجائزة المركز الأول الفارس عبد الله حمد الكربي بالجواد «ديون زد»، وأنهى الجولة في زمن بلغ 49.62 ثانية.

شهد المنافسات وتوج الفائزين طارق الحوسني نائب رئيس مجلس إدارة الفرسان القابضة، العضو المنتدب.

وأشاد طارق الحوسني، بالعروض الرائعة، والنتائج المميزة التي حققها فرسان الإمارات في بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم، ووجودهم على منصة التتويج ما يؤكد مواصلة التطور الكبير الذي سجلته هذه الرياضة النبيلة، من خلال تأهل فريق الإمارات إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، في إنجاز غير مسبوق، وحصد العديد من المراكز الأولى في البطولات الدولية والقارية.

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