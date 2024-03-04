المهر «دي فاهر» لمربط دبي يتألق في «الشارقة للجواد العربي»

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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سجل المهر «دي فاهر» لمربط دبي للخيول، حضوراً مميزاً في منافسات اليوم الثالث لمهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، بنسخته الـ 25، والذي انطلق الخميس الماضي، بنادي الشارقة للفروسية والسباق، وينظمه النادي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 414 جواداً من أنقى السلالات العربية، تمثل 10 دول. كما أظهر المهر «دي خي» لمالكه مصطفى عبد الرحمن، والمربي مربط دبي للخيول، تفوقاً ملحوظاً، في منافسات المهور بعمر 3 سنوات، وتوزعت الألقاب بين العديد من مرابط وإسطبلات وملاك الخيول، وشكلت خيول نايلا حايك «سويسرا»، حضوراً مميزاً ومتواصلاً خلال المهرجان.

وحصد المهر «رشيق البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي، المركز الأول في القسم الثالث للمهور بعمر سنة، مسجلاً 91,60 نقطة، وفاز بالمركز الأول في منافسات القسم الأول للمهور بعمر سنتين «إتش أي اكسترا» لمالكته نايلا حايك، مسجلاً 91,80 نقطة.

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