تألق المرزوقي والكربي في بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان

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واصل فرسان الإمارات تقديم عروضهم المبهرة في ثاني أيام بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم، حيث فاز الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، مع الفرس «كونكورديا»، بصدارة منافسات السرعة على ارتفاع 130 سم، وانتزع الصدارة بعد إكمال الجولة في زمن 58:65 ثانية، من بين 86 فارساً وفارسة.

ونال جائزة المركز الثاني الفارس لوكا كواتا بالجواد «كاسيرانا ديل ريليت»، والزمن 59:19 ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس بيكزود كوربانوف على صهوة «سانتوس هيبكا»، وأكمل الجولة في زمن بلغ 60.64 ثانية.

وأقيمت خلال الفترة الصباحية في ثالث أيام البطولة، منافسة بمواصفات الجولة الواحدة ضد عقارب الساعة على حواجز ارتفاعها 115 سم، وتنافس فيها 91 فارساً وفارسة، وفاز بجائزة المركز الأول الفارس عبد الله حمد الكربي بالجواد «ديون زد»، وأنهى الجولة في زمن بلغ 49.62 ثانية، وحل في المركز الثاني الفارس ليث غريب، على صهوة «إليت دو بونتس» بزمن 49.63 ثانية، فيما جاء في المركز الثالث الفارس عبد الله إبراهيم الموسي بالجواد «إلين دو لانفو»، والزمن 51.74 ثانية.

شهد المنافسات وتوج الفائزين سعادة طارق الحوسني نائب رئيس مجلس إدارة منتجع الفرسان الرياضي، العضو المنتدب.

وأشاد طارق الحوسني، بالعروض الرائعة، والنتائج المميز التي حققها فرسان الإمارات في بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم، ووجودهم على منصة التتويج، ما يؤكد مواصلة التطور الكبير الذي سجلته هذه الرياضة النبيلة، من خلال تأهل فريق الإمارات إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، في إنجاز غير مسبوق، وحصد العديد من المراكز الأولى في البطولات الدولية والقارية.

وقال: «سعداء بتنظيم واستضافة بطولة الفرسان الدولية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين في تقديم بطولة رفيعة المستوى، وبأعلى المقاييس الدولية في التنظيم والخدمات اللوجستية، بتوفير إسطبلات حديثة لاستضافة الخيول القادمة من داخل وخارج الدولة، ومن خلال تقديم خدمات بمعايير دولية عالية، والتي استقطبت نخبة الفرسان والفارسات، بصحبة أفضل الخيول، وقد سهلت هذه الخدمات الرفيعة التي يقدمها منتجع الفرسان الفاخرة، والعالية الجودة، مهمة الجميع لتقديم أفضل ما لديهم من أداء».

وأضاف: «خطط تطوير منشآت ومرافق منتجع الفرسان، التي تتماشى مع رؤية القيادة الرشدة، واستراتيجية أبوظبي المستقبلية، تسير وفق الجداول الزمنية الموضوعة، لتكتمل في يوليو المقبل، والتي ستشكل نقلة نوعية لعشر سنوات قادمة، وتفتح الباب أمام استضافة وتنظيم بطولات كبرى لفئات أعلى، وبنفس الجودة المطلوبة، ووفق المعايير الدولية».

وفي منافسة جولة ضد عقارب الساعة، على حواجز 145 سم، من فئة الثلاث نجوم، خاض التحدي 69 فارساً وفارسة، وبعد تنافس مثير، خطف الفارس الإيرلندي شين برين الصدارة، حين سجل مع الجواد «سكارتين» زمناً بلغ 62:70 ثانية، وتوّج بكأس المركز الأول، ونال جائزة المركز الثاني الفارس محمد غانم الهاجري، مع الفرس «ليليلونكا أس تي دبليو»، بالزمن 62:75 ثانية، وجاء في المرتبة الثالثة الفارس كرستابس نيرتنكس، بالجواد «بلاديوم كي جي في»، مسجلاً زمناً بلغ 64.61 ثانية.

وتختتم البطولة اليوم الأحد، بمنافسة الجائزة الكبرى بجولة واحدة، مع تمايز على حواجز يبلغ ارتفاعها 155 سم، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية «لونجين»، وتشتمل على 9 منافسات دولية تصنيف الثلاث نجوم.

وتشهد البطولة التي تقام على مدى ثلاثة أيام، مشاركة محلية ودولية تتألف من 286 فارساً وفارسة، بصحبة 316 خيلاً، ويوجد في منافساتها منتخب الإمارات، ضمن برنامج إعداده المتدرج لأولمبياد باريس 2024.

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