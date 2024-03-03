علي بالجافلة: التكريم قلادة شرف

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبر علي خميس بالجافلة، أحد رموز الفروسية، وأول رئيس لنادي دبي لسباق الخيل، عن فخره واعتزازه بالتكريم، واعتبره قلادة في مسيرته مع السباقات، التي بدأت منذ التأسيس، وقال تفصيلاً: « اعتز بالتكريم واعتبر ما قدمته واجباً تجاه دولتي ووطني، وأشكرهم كثيراً على هذا التقدير، والتكريم زاد من حبي للعمل، الذي شاركت به زملائي منذ سنوات طويلة».

وأوضح بالجافلة أن تطور السباقات في الإمارات يدفعه لتقديم اقتراح لنادي دبي لسباق الخيل، ليقوم بتبني فكرة إنشاء شركة تختص بتعدد ملكية الخيل الواحد، بمعنى أن يكون الحصان بالمشاركة لأكبر عدد من الراغبين، ولكن بشرط أن تكون هناك جهة تشرف على ذلك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز