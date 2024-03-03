عبد الله بن ماجد: الجائزة تكريم للرعيل الأول

المصدر: دبي - البيان

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تقدم الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واللجنة المنظمة للجائزة، مؤكداً أن التكريم ليس له شخصياً فقط بل يشمل الرعيل الأول الذي أسس لسباقات الدولة، وللذين عملوا معنا منذ البداية، والذين كذلك تعلمنا منهم في هذا المجال.

وأضاف أن كل الإنجازات التي تحققت في قطاع الفروسية وسباقات الخيل منذ التأسيس يعود الفضل لها إلى فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورؤيته الثاقبة التي أوصلت هذه الرياضة إلى العالمية، وأصبحنا مثالاً يحتذى به في التميّز سواء عبر الانتصارات التي تحققها خيول الإمارات أو تنظيمنا لأقوى وأضخم السباقات والفعاليات العالمية المرتبطة بسباقات الخيل.

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