«ميليتاري لو» يفاجئ الجميع في «آل مكتوم كلاسيك» بـ «الإمارات سوبر ساترداي»

المصدر: دبي – خالد المهيري – ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

حفلت أمسية «الإمارات سوبر ساترداي»، ثالث الأمسيات الثلاث الكبرى لـ «كرنفال سباقات دبي»، التي أقيمت برعاية «طيران الإمارات»، على مضمار «ميدان» العالمي، بالكثير من المفاجآت القوية، التي أطاحت بالترشيحات، كانت أبرزها على الإطلاق، تحقيق «ميليتاري لو» لناصر عسكر، لقب «آل مكتوم كلاسيك».

وشهد الأمسية الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم.

كما حضر الأمسية المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، ومحمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

جوائز تميز

وكان الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، قد قام بتكريم الفائزين بجائزة «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل»، إذ نال كل من الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وعلي خميس بالجافلة، جائزة العطاء الدؤوب، تقديراً للدور الكبير الذي قاما به تجاه السباقات منذ التأسيس في تسعينيات القرن الماضي، فيما تم منح جائزة التميز للمدرب العالمي سعيد بن سرور، نظراً لإنجازاته المحلية والعالمية في عالم سباقات الخيل، بينما حصل المالك الشاب حمدان السبوسي على جائزة اختيار الجمهور، لتألق خيوله الموسم الماضي، أبرزهم وصيف النسخة السابقة من كأس دبي العالمي «الجيرز». كما حصل النجم الياباني الأسطوري المعتزل العالمي «إكوينوكس»، على جائزة أفضل حصان، فيما ذهبت جائزة أفضل مالك إلى «سيلك ريسنغ»، بينما توج المدرب الإيرلندي المخضرم آيدين أوبراين بجائزة أفضل مدرب، فيما حصل ريان مور على جائزة أفضل فارس.

نجاح كبير

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إن الأمسية كانت ناجحة على كافة المقاييس، خاصة الوجود الجماهيري الغفير، الذي حطم الأرقام القياسية في عدد الحضور في تاريخ هذه الأمسية. وأضاف أن السباق هو بروفة مصغرة للحدث المنتظر، كأس دبي العالمي، وهذا يعطينا مؤشراً على الأحداث التي ستشهدها الأمسية العالمية أواخر الشهر الجاري، مشيراً إلى أن المؤشرات كلها إيجابية، بما فيها المشاركات المتوقعة العالمية في الأمسية.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إن جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، هي غالية على الجميع، والأسماء التي تم تكريمها خلال الأمسية، هي شخصيات معروفة، قدمت الكثير لعالم السباقات، كما أنها تمنح الحافز للجميع على تقديم الأفضل في هذا القطاع.

وعن تقييمه لكرنفال سباقات دبي، عقب إعادة هيكليتها العام الماضي، أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، أنه سيتم تقييم هذه التجربة الجديدة، عقب نهاية الموسم الحالي، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات، وبعدها سنقوم بوضع خططنا للموسم القادم، والتي سنقدم من خلالها الأفضل.

الشوط الأول

وحقق «صني دو لوب» لحمد علي مرشد خميس المرر، لقب الشوط الأول «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، على المسار الرملي، برعاية «المغامرات العربية»، البالغ قيمة جوائزه 600 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب حمد المرر، مسجلاً زمناً قدره 2:15.16 دقيقة، وبفارق رأس عن «إيه إف الوجل» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب إرنست أورتيل.

الشوط الثاني

واقتنصت «سندريلا دريم» لجودلفين، لقب الشوط الثاني «جميرا الـ 1000 جينيز»، المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «قوائم»، على المسار العشبي، برعاية «الإمارات للشحن الجوي»، البالغ قيمة جوائزه 800 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمنا قدره 1:37.62 دقيقة، وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «جيولوجيست» لـ «إيكليبس ثروبريد بارتينرز»، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدربة آيمي ميرفي.

الشوط الثالث

وظفر «لوريل ريفر» لـ «مزرعة جودمونت» بلقب الشوط الثالث «برج نهار»، لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، على المسار الرملي، برعاية «الإمارات للشحن الجوي»، البالغ قيمة جوائزه مليوناً و200 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:36.90 دقيقة، وبفارق 6 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «قريب» لأبوبكر كادورا، بقيادة الفارس أوسكار شافيز، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الرابع

وخطفت «فروست آت داون» لعبد الله المنصوري، لقب الشوط الرابع «ند الشبا تيرف سبرنت»، لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة»، على المسار العشبي، برعاية «الإمارات سكاي واردز»، البالغ قيمة جوائزه مليوناً و200 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب وليام نايت، مسجلة زمناً قدره 55.41 ثانية، ومحطمة الرقم السابق للشوط (55.90 ثانية)، وبفارق طولين ونصف الطول عن «ستار أوف ميستري» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الخامس

وحقق «بولد آكت» لجودلفين، لقب الشوط الخامس «دبي مدينة الذهب»، لمسافة 2410 أمتار «الفئة الثانية»، على المسار العشبي، برعاية «emirates.com»، البالغ قيمة جوائزه مليوناً و400 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2:26.03 دقيقة، وبفارق طولين عن «وارين بوينت»، أيضاً بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط السادس

وتوج «ميليتاري لو» لناصر عسكر بلقب الشوط السادس «آل مكتوم كلاسيك» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية»، على المسار الرملي، برعاية «طيران الإمارات»، البالغ قيمة جوائزه مليوناً و700 ألف درهم، بقيادة الفارس أوسكار شافيز، وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1:58.07 دقيقة، وبفارق طول عن «ووك أوف ستارز» لـ «عذبة للسباقات»، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السابع

وظفر «فورت باين» لـ «آلعين جاتير»، بلقب الشوط السابع «رأس الخور» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، على المسار العشبي، برعاية «طيران الإمارات»، البالغ قيمة جوائزه مليوناً و400 ألف درهم، بقيادة الفارس أدري دي فريز، وإشراف المدرب نيكولاس كولوري، مسجلاً زمناً قدره 1:22.09 دقيقة، وبفارق رقبة عن «تامبورادا» لـ «نقابة سام»، بقيادة الفارس سام هتشكوت، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثامن

واقتنص «ليدينج سبيريت» لـ «تتش جولد للسباقات» لقب الشوط الثامن «مهب الشمال»، لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، على المسار الرملي، برعاية «طيران الإمارات للعطلات»، البالغ قيمة جوائزه مليوناً و200 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:11.59 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «فريدم فايتر» لـ «نيغار بيرك – نقابة ايري ريسينج – سوريمار»، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط التاسع

وخطف «ليجند أوف تايم» لجودلفين، لقب الشوط التاسع «جميرا كلاسيك» لمسافة 1800 متر «قوائم»، على المسار العشبي، برعاية «المغامرات العربية»، البالغ قيمة جوائزه 800 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:49.83 دقيقة، وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «ميوزيكال آكت» لجودلفين، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز