أفراس مربط دبي تتألق في مهرجان الشارقة للجواد العربي الدولي

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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سجل مربط دبي للخيول العربية، حضوراً قوياً في ثاني أيام مهرجان الشارقة للجواد العربي في نسخته الـ 25، والذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع المنظمة الأوربية للخيول العربية (ECAHO)، وجمعية الإمارات للخيول العربية، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي.

وظفر مربط دبي بالمركز الأول بالأفراس بعمر 4 سنوات من خلال «دي جوريه» والمركز الأول ببطولة بالقسم الثاني من خلال «دي جودي»، كما لفتت الأنظار بشكل لافت أفراس ومهور«نايلا حايك». وشهد المهرجان الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، والمهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي، وسلطان اليحيائي مدير نادي الشارقة، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وخالد العميري مدير مربط عجمان.

وتختتم منافسات المهرجان اليوم بالأشواط الستة الرئيسية بمشاركة الخيول الحاصلة على المراكز الأول والثاني والثالث في الأشواط التأهيلية.

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