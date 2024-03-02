«الإمارات سوبر ساترداي».. صراع ناري مثير في «ميدان» العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تنطلق، اليوم، أمسية «الإمارات سوبر ساترداي»؛ ثالث الأمسيات الثلاث الكبرى لـ«كرنفال سباقات دبي»، التي ستقام برعاية «طيران الإمارات» على مضمار «ميدان» العالمي، فيما تفوق الجوائز المالية المرصودة 10 ملايين درهم، بمشاركة نخبة من الخيول المحلية والعالمية تتنافس على الألقاب التسعة للسباق الذي يعدّ بروفة مصغرة لأمسية «كأس دبي العالمي» في الـ 30 من الشهر الحالي. كما ستشهد الأمسية الإعلان عن الفائزين في النسخة السابعة من جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميُّز في سباقات الخيل، التي تكرّم أصحاب الأداء الأفضل الذين قدموا إسهامات متميزة في عالم سباقات الخيل من خيول وشخصيات ومؤسسات، سواء في دولة الإمارات أو على الصعيد العالمي.

الشوط الأول: يتصدر «آر بي ريتش لايك مي» لـ«فيكتورياس وفوزي ناس» ترشيحات الشوط الأول «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر«الفئة الأولى» على المسار الرملي برعاية «المغامرات العربية» البالغ قيمة جوائزه 600 ألف درهم، إلا أن المواجهة ستكون قوية مع تواجد «فارس» لـ «ياس للسباقات»، و«صني دو لوب» لحمد علي مرشد خميس المرر.

الشوط الثاني: صراع مثير على لقب الشوط الثاني «جميرا الـ 1000 جينيز» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «قوائم» على المسار العشبي برعاية «الإمارات للشحن الجوي» البالغ قيمة جوائزه 800 ألف درهم، إذ ستسعى «سندريلا دريم» لجودلفين إلى مواصلة انتصاراتها على المضمار العالمي، لكنها ستواجه تحدياً كبيراً من «ناديليا» لكريستيان وينجتانس، «لايتينيغ براديس» لفوزي عبد الله ناس.

الشوط الثالث : يخوض «سوينغ فوت» لـ«الربع للسباقات» الذي توج بلقب «جبل علي للميل» الشهر الماضي، تحدياً جديداً في الشوط الثالث «برج نهار» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي برعاية «الإمارات للشحن الجوي» البالغ قيمة جوائزه مليوناً و200 ألف درهم، مع تواجد «ساوند موني» لـ «آر آر آر للسباقات»، و «أسد زعبيل» لـ «شادويل».

الشوط الرابع: منافسة محتدمة سيشهدها الشوط الرابع «ند الشبا تيرف سبرنت» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة» على المسار العشبي برعاية «الإمارات سكاي واردز» البالغ قيمة جوائزه مليوناً و200 ألف درهم، إذ تطمح «ستار أوف ميستري» لجودلفين إلى تحقيق الانتصار الثالث على التوالي على المضمار العالمي، إلا أنها ستواجه خيولاً قوية أبرزها «بالحيل» و«تجلى» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «فروست آت داون» لعبد الله المنصوري، «بونتوس» لإيفا نيسلانيكوفا.

الشوط الخامس: حظوظ خيول جودلفين ستكون مرتفعة في الشوط الخامس «دبي مدينة الذهب» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الثانية» على المسار العشبي برعاية «emirates.com» البالغ قيمة جوائزه مليوناً و400 ألف درهم، إذ سيدفع الإسطبل الأزرق الملكي بثلاثة خيول «وارين بوينت» و«بولد آكت» و«كاستيل واي»، التي ستواجه الجواد الألماني صاحب الخبرة «سيصفهان» لـ «داريوس للسباقات ومايكل موتشمان».

الشوط السادس : تبلغ الأمسية ذروتها مع الشوط السادس «آل مكتوم كلاسيك» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه مليوناً و700 ألف درهم، إذ تأتي الخطورة من «نيفرشو ويكنيس» لفترياني هاي الذي تألق بشكل قوي هذا الموسم، فيما سيسعى للقب «كلابتون» لـ «آر آر آر للسباقات» الذي حل ثالثاً في «بطولة آل مكتوم للتحدي» للخيول المهجنة الأصيلة شهر يناير الماضي، بالإضافة إلى «ووك أوف ستارز» لـ «عذبة للسباقات».

الشوط السابع: مواجهة ثلاثية سيشهدها الشوط السابع «رأس الخور» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» على المسار العشبي برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه مليوناً و400 ألف درهم، التي من المتوقع أن تنحصر بين «إحراز» لـ «شادويل»، «نوبل دايناستي» لجودلفين، «فافورتينو» لـ «شركة فينيسيا للإستشارات اس / ايه و جيلبرتو جامبيني».

الشوط الثامن: يتطلع «جو كروم جو» لـ «ستد فرندس» لترك بصمة مميزة خلال مشاركته الأولى في الدولة، من بوابة الشوط الثامن «مهب الشمال» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي برعاية «طيران الإمارات للعطلات» البالغ قيمة جوائزه مليوناً و200 ألف درهم، إلا أن المواجهة لن تكون سهلة مع مشاركة «فريدم فايتر» لـ«نيغار بيرك – نقابة ايري ريسينج – سوريمار» وصيف «الشندغة سبرينت».

الشوط التاسع : تختتم الأمسية بالشوط التاسع «جميرا كلاسيك» لمسافة 1800 متر «قوائم» على المسار العشبي برعاية «المغامرات العربية» البالغ قيمة جوائزه 800 ألف درهم، إذ سيكون السباق مفتوحاً على مصراعيه، مع تواجد «ليجند اوف تايم» لجودلفين، «اذان» لـ «نادي جلف للسباق»، «كوارتيير» لهاراس باج دو سول.

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