«لهفتي» و«ميلتري أرتيست» نجما «النايفات» و«النوايف» بـ«جبل علي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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عززت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم صدارتها لجدول ترتيب سباقات الموسم، إذ حققت 3 انتصارات «هاتريك» خلال السباق العاشر لمضمار جبل علي، الذي حمل اسم «يوم المرأة»، كان أبرزها عبر «لهفتي» التي توجت بلقب «النايفات ستيكس»، بينما ظفر «ميلتري أرتيست» لـ«فيكتورياس» بلقب «النوايف ستيكس».

كما شهدت الأمسية تكريم المالك سيد حشيش والمدرب دووج واتسون، عقب فوز «كولور أب» بلقب النسخة الثانية من «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» بعد تحقيقه بطولة «جبل علي للسرعة - الجولة الثالثة للسلسلة» الشهر الماضي، ليجمع بذلك بين لقبي الجولة الثانية «القرهود للسرعة» التي أقيمت في مضمار «ميدان» العالمي في شهر ديسمبر الماضي، والجولة الثالثة.

الشوط الأول: حقق «إيه إف كالنور» لخالد خليفة النابودة لقب الشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس مارسيلينو رودريجز وإشراف المدرب إرنست أورتيل، مسجلاً زمناً قدره 2:03.76 دقيقة وبفارق أنف عن «غالي الأثمان» لجلال غالب خليفة البوسعيدي، بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب محمد المحروقي. وجاء في المركز الثالث «أوزون لاير» لـ«إسطبلات العجبان» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب عبدالله الحمادي.

الشوط الثاني: اقتنص «نيفر جست إيه دريم» لسعيد حميد الطاير لقب الشوط الثاني «كأس طيران الإمارات» لمسافة 1200 متر البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بقيادة الفارس مارسيلينو رودريجز وإشراف المدرب إسماعيل محمد، مسجلاً زمناً قدره 1:12.68 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «الطارق» لمالكه عبدالمحسن العبدالكريم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون. وحل ثالثاً «زوايا» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الثالث: خطف «صائد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث «مجموعة بن دسمال ستيكس» لمسافة 1400 متر البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1:25.13 دقيقة وبفارق 7 أطوال وربع الطول عن «ذيبان» لحمدان بن حرمش، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «كبريت» لناصر عسكر بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع: توجت «لهفتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع «النايفات ستيكس» لمسافة 1400 متر المخصص للمهرات برعاية «تاترسالس» البالغة قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلة زمناً قدره 1:27.09 دقيقة وبفارق رقبة عن «لو فوكون مالتيس» لـ«فريق فالكون ريسينج» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحلت ثالثاً «أويسوم سبيريت جال» لشارلز إي فيبكي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الخامس: ظفر «ميلتري أرتيست» لـ«فيكتورياس» بلقب الشوط الخامس «النوايف ستيكس» المخصص للمهور لمسافة 1400 متر المخصص للمهور برعاية «كينلاند» البالغة قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1:25.85 دقيقة وبفارق رأس عن «شوف دبي» لأحمد غليطة المهيري بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «رصاص» لحمدان بن حرمش بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط السادس: اقتنص «الهزيم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس «أم سقيم ستيكس» لمسافة 1950 متراً برعاية «شادويل» البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1:59.50 دقيقة وبفارق رأس عن «أن كراود» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير. وحل ثالثاً «مكفول» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جوناتان كاستانو ماتيوس وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط السابع: حقق «كابلا كروسيدر» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط السابع «كأس بنك دبي التجاري» لمسافة 1600 متر البالغة قيمة جوائزه 68 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1:39.59 دقيقة وبفارق نصف طول عن «فول أوف روم» لـ«نقابة إنيتفور ذا صن» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «الميسان» لسلطان علي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

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