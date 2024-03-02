محمد الأحمد: نقدّر الدور الكبير للمرأة في السباقات

المصدر: دبي - البيان

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أكد محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، المدير التنفيذي لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، أن احتفالهم بـ«يوم المرأة» خلال السباق يأتي تقديراً لدورها الكبير في المجتمع، خاصة في الفروسية وسباقات الخيل، إذ تم تكريم المواطنات والمقيمات اللواتي يعملن في هيئة الإمارات لسباق الخيل، وفي مجال طب الخيول، إضافة إلى المدربات والفارسات، تتقدمهن لارا صوايا، المديرة التنفيذية لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والفارسة العالمية صافي أوسبورن.

كما تحدث عن التطبيق الجديد الذي أطلقه المضمار الأصفر، مؤكداً أنه الأول من نوعه ويحمل عدداً من المزايا والمعلومات التي ستساعد محبي سباقات الخيل، وخاصة جماهير المضمار العائلي.

تسجيل

وأضاف أن الموسم القادم سيكون تسجيل تصاريح الدخول الرسمية عبر التطبيق، وسيتم استخدامه بديلاً عن التصاريح التقليدية المطبوعة، إضافة إلى استحداث خاصية «برنامج المكافآت» لجمهور المضمار الأصفر، إذ ستمنح جائزة لأكثر الأفراد حضوراً لسباقات الموسم الأصفر.

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