تألق مهرات مربط دبي في افتتاح «الشارقة للجواد العربي»

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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حصد مربط دبي للخيول العربية في اليوم الأول لمهرجان الشارقة الدولي الـ 25 للجواد العربي، المركز الأول للمهرات بعمر سنة بقسمه الثاني، من خلال المهرة «دي روى»، والمهرة «دي أسره»، بعمر السنتين.

ويقام المهرجان برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وينظمه النادي بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، وبرعاية هيئة مطار الشارقة الدولي الراعي الرسمي للمهرجان وشريك النجاح على مدى 24 عاماً، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، ويشهد مشاركة ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬414 جواداً من 10 دول خليجية وعربية وأجنبية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

شهد المهرجان الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والدكتور غانم الهاجري، أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، والمهندس محمد التوحيدي، مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وسلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة، وعبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، وخالد العميري، مدير عام مربط عجمان.

وتصدرت «أر دي إس جويل» لمالكتها نايلا حايك الشوط الأول بقسمه الأول للمهرات بعمر سنة برصيد 91.50 نقطة.

وفي القسم الثاني حصدت المركز الأول «دي روى» لمربط دبي 92.70 نقطة.

وفي القسم الثالث حصدت المركز الأول «رنين البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي 91.60 نقطة.

وفي الشوط الثاني المخصص للمهرات بعمر سنتين وبقسمه الأول فازت بالمركز الأول «كرمة الشراع» لإسطبلات الشراع 91.80 نقطة.

وفي القسم الثاني أحرزت المركز الأول «دي أسرة» لمربط دبي 92.50 نقطة. وحصدت المهرة «مليكة البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي، المركز الأول 92.70 نقطة في الشوط الثالث المخصص للمهرات بعمر 3 سنوات. وفي القسم الثاني حصدت «ع ج سجلا» من مربط دبي المركز الأول 92.50 نقطة.

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