الإمارات وغنتوت يتصدران البطولة الدولية للبولو

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستأنف في الساعة الثالثة من عصر اليوم، على ملاعب نادي غنتوت، بطولة غنتوت الدولية الأولى للبولو التي انطلقت منافساتها، أول من أمس، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو. وتشارك في البطولة 4 فرق قوية بمستوى «20 هانديكاب»، وتختتم فعالياتها في 9 مارس الجاري، وقد رصدت لها اللجنة المنظمة جوائز مالية قدرها 200 ألف درهم.

وشهدت جولة الافتتاح، فوز فريق غنتوت على فريق أبوظبي بنتيجة 12-7، وفريق الإمارات على فريق الحبتور بنتيجة 11-10.

وتميزت مباراة غنتوت وأبوظبي بالإثارة خاصة في شوطها الثالث الذي شهد 3 تعادلات بين الفريقين، لتنتقل السيطرة والتقدم بعدها لفريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي حتى النهاية.

أما مباراة الإمارات والحبتور فظلت متكافئة بين الفريقين، حتى تفوق فريق الإمارات في الشوط الثالث بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التي أجادت في الدفاع بشكل لافت، ليحسم فريقها الشوط بنتيجة 7 - 4، فيما استرد فريق الحبتور المبادرة في الشوط الرابع، ليقلص الفارق إلى 8 - 7، بينما تمكن فريق الإمارات في الشوط الخامس من حسم النتيجة لصالحه 11 - 10.

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