«سوبر هاتريك» لتاج أوشي في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

خطف الفارس تاج أوشي، الأنظار بإحرازه 4 ألقاب «سوبر هاتريك»، فيما تألقت خيول خالد خليفة النابودة بنيلها 3 ألقاب «هاتريك» في الحفل العاشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء أول من أمس، وتألف من 7 أشواط قوية، بمشاركة 92 خيلاً وجوائز مالية بقيمة 550 ألف درهم. وشهد الأمسية معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعلي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، وعدد كبير من الملاك والمدربين والجماهير. واستهلت الأمسية «كيسا» للأصايل بلقب الشوط الأول.

وأكمل «الاتحاد» ثنائية إسطبلات الأصايل بنيل لقب الشوط الثاني من سباق «جزيرة السعديات». وافتتح تاج أوشي الرباعية التي أحرزها في الحفل، بلقب سباق «جزيرة اللولو» . وفي الشوط الرابع من سباق «جزيرة الريم» لمسافة 1200 متر، أحرز تاج أوشي لقبه الثاني.

وانتزع «أيه أف الصارم» للنابودة لقب الشوط الخامس من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر بقيادة تاج أوشي. وفاز «هارون» للخيالة السلطانية العمانية، بلقب بالشوط السادس .

واختتم الحفل «إيه اف الأرفع» لخالد النابودة، سباقات الأمسية بنيل لقب سباق «جزيرة الحديريات» بقيادة تاج أوشي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز