خليفة الجهوري ينتزع لقب العمالقة في بوذيب

المصدر: أبوظبي - البيان

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انتزع الفارس خليفة علي الجهوري، على صهوة «إل إس أي سكمو» لإسطبلات الوثبة، لقب سباق الاتحاد لمسافة 101.9 كلم، الذي أقيم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، في ختام سلسلة سباقات الاتحاد للقدرة، التي اشتملت على سباق للإسطبلات الخاصة وآخر للسيدات.

وشارك في سباق الاتحاد للعمالقة، الذي نظمه اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، 76 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة، وهو من السباقات التي يكون فيها الحد الأدنى لوزن الفارس 70 كلغ.

ونجح البطل في تحقيق اللقب بعد أن قطع المسافة الكلية بزمن قدره 3:55:31 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 25.95 كلم/ساعة. ونجح بطل السباق خليفة الجهوري، الذي ظل بعيداً عن المشاركات في الفترة الأخيرة، في تحقيق اللقب بعد أن قدم مستويات عالية، واتبع تكتيكاً محكماً، حيث ظل قريباً من خيول الصدارة في المراحل الثلاث الأولى.

وحل في المركز الرابع في المرحلة الأولى ثم المركز الخامس في الثانية قبل أن يتقدم للمركز الثالث في الثالثة لتأتي المرحلة الأخيرة التي شهدت تنافساً قوياً تمكن البطل من حسم الصراع فيها لصالحه بكل حنكة.

وعقب ختام السباق، قام بتتويج الفائزين أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بالقرية، وسلطان الحوسني، رئيس قسم التسويق باتحاد الفروسية.

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