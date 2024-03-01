«يوم السيدات» شعار السباق العاشر لمضمار جبل علي اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق اليوم السباق العاشر لمضمار جبل علي، الذي سيحمل اسم «يوم السيدات»، ويتضمن 7 أشواط مثيرة.

الشوط الأول : يشهد الشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، مشاركة 15 خيلاً أبرزها «فاضل» لعبدالله حمود محمد العبري، «جيم» لـ«إسطبلات العجبان»، «إيه إف المهيب» لخالد خليفة النابودة.

الشوط الثاني : يشارك في الشوط الثاني «كأس طيران الإمارات» لمسافة 1200 متر البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، 15 خيلاً أبرزها «كالبرق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «حب الوطن» لـ«نقابة بورسلي للسباقات»، «ديزرت سفاري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثالث : يشهد الشوط الثالث «مجموعة بن دسمال ستيكس» لمسافة 1400 متر البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 15 خيلاً أبرزها «بنزيمة» لحمد راشد بن غدير، «الصاحب» لعلي حداد، «دارك كاندي» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز.

الشوط الرابع : ستنطلق الإثارة ابتداء من الشوط الرابع «النايفات ستيكس» لمسافة 1400 متر المخصص للمهرات برعاية «تاترسالس» البالغة قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بمشاركة 6 مهرات أبرزها «لهفتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ارام» لمحمد أحمد علي السبوسي، «أوسم سبريت غال» لتشارلز إي فيبكي.

الشوط الخامس: تتواصل القوة في الشوط الخامس «النوايف ستيكس» المخصص للمهور لمسافة 1400 متر المخصص للمهور برعاية «كينلاند» البالغة قيمة جوائزه 100 ألف درهم، «ترجمان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «رصاص» لحمدان بن حرمش، «مليتاري آرتيست» لـ«فيكتورياس».

الشوط السادس: يشارك في الشوط السادس «أم سقيم ستيكس» لمسافة 1950 متراً برعاية «شادويل» البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، 16 خيلاً أبرزها «مكفول» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «واتش ماي سيكس» لـ«فيكتورياس وفوزي ناس»، «فايولنت جاستيس» لفايبهاف شاه.

الشوط السابع : تختتم الأمسية بالشوط السابع «كأس بنك دبي التجاري» لمسافة 1600 متر البالغة قيمة جوائزه 68 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلا أبرزها «كابلا كروسيد» لـ«نقابة بورسلي للسباقات»، «شيك هاند» لفوزي عبد الله ناس، «كوست سكاي» لــــ «سكاي للسباقات».

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