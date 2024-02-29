أحمد الحمادي يحلق بلقب سباق الاتحاد للإسطبلات الخاصة في بوذيب

المصدر: أبوظبي - البيان

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حلق الفارس أحمد حسن الحمادي، بلقب سباق الإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 101.9 كلم، الذي أقيم أمس بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، ضمن سباقات الاتحاد للقدرة، التي تشمل سباق السيدات الذي يقام صباح اليوم، وسباق العمالقة يوم غدٍ وهما أيضاً لمسافة 101.9 كلم.

وشارك في السباق الذي نظمه اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، 100 فارس وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة. وتمكن بطل السباق من قطع المسافة الكلية على صهوة الجواد «هاك العزيز ايه ايه» لإسطبلات الخليج بزمن قدره 3:43:09 ساعات وبمعدل سرعة بلغ 27.40 كلم/ساعة. وجاءت في المركز الثاني الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة «جازام» لإسطبلات الكمدة مسجلة 3:43:58 ساعات، فيما حلت الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا في المركز الثالث على صهوة «ال جي نسيتو» لإسطبلات بن حبيب بزمن قدره 3:44:30 ساعات.

توج الفائزين عبد الله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات في اتحاد الفروسية والسباق، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد، وصالح فيصل مالك إسطبلات الخليج الفائزة. وتشهد القرية صباح اليوم سباق الاتحاد للسيدات لمسافة 101.9 كلم.

تأكيد

أكد عبد الله النقبي ، أن سباقات كأس الاتحاد تعد إضافة جديدة لدعم أهل الخيل والمدربين والملاك بإقامة 3 سباقات انطلقت اليوم في قرية بوذيب الدولية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي للإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 101.9 كلم.

وأضاف أن رياضة الفروسية في الدولة ماضية في تطورها وازدهارها بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، وحرصها على تمكين أبناء وبنات الإمارات من أفضل المهارات والقدرات التي تحقق تنافسيتهم العالمية في رياضة الفروسية.

وأشار النقبي إلى توجيهات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، بتوفير جميع متطلبات النجاح والتميز للفرسان والمدربين والملاك، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد لتعزيز نجاحات الفروسية في دولة الإمارات.

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