92 خيلاً في عاشر سباقات مضمار أبوظبي الليلة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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يستقبل نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي، مساء اليوم، حفل سباقاته العاشر في الموسم الحالي، والذي يتألف من 7 أشواط، منها 6 للخيول العربية، وشوط للمهجنة الأصيلة، بمشاركة 92 خيلاً، ومجموع جوائز مالية بقيمة 550 ألف درهم، حيث تبلغ جائزة كل سباق 80 ألف درهم، باستثناء سباق كأس الوثبة ستاليونز بقيمة 70 ألف درهم.

وأكمل النادي ترتيباته لاستقبال وتنظيم الحفل، الذي يتوقع أن يشهد منافسات قوية، بحثاً عن بلوغ منصات التتويج والفوز بالجوائز القيمة، وسط ترقب كبير من عشاق الخيول، قياساً بالنجاحات التي حققتها التحديات السابقة في المضمار.

ويستهل الحفل عند الخامسة مساء بسباق «جزيرة ياس» لمسافة 1600 متر، في الشوط الأول المخصص للمهرات والفرسات توليد الإمارات، بمشاركة 14 خيلاً، ويشهد الشوط الثاني سباق تكافؤ على لقب «جزيرة السعديات» لمسافة الميل، بمشاركة 14 خيلاً، ويقام في ثالث أشواط الحفل سباق «جزيرة اللولو» لمسافة 1600 متر، والذي يشهد تحدياً قوياً بين 14 خيلاً، وينتقل التحدي في الشوط الخامس إلى سباق جزيرة الريم لمسافة 1200 متر، بمشاركة 12 خيلاً.

فيما تقام جولة جديدة من كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر في الشوط الخامس، بمشاركة 12 خيلاً، ويتواصل الحفل في الشوط السادس من سباق «جزيرة الجبيل» لمسافة 2200 متر، بمشاركة 12 خيلاً.

وتختتم الأمسية العاشرة للنادي بسباق مخصص للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السابع الأخير على لقب «جزيرة الحديريات» لمسافة 1500 متر، بمشاركة 14 من نخبة الخيول التي تسعى لتحقيق الفوز.

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