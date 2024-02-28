مهرجان الشارقة للجواد العربي ينطلق اليوم

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق مهرجان الشارقة الدولي الخامس والعشرين للجواد العربي، وذلك بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، وبرعاية هيئة مطار الشارقة الدولي، الراعي الرسمي للمهرجان وشريك النجاح على مدى أربعة وعشرين عاماً، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي وبتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية.

ويعد مهرجان الشارقة الدولي أول مهرجان للجواد العربي يقام في دولة الإمارات، ويقام المهرجان هذا العام على أرض الميدان الخارجي بالنادي بتجهيزات استثنائية، وبمشاركة 414 جواداً من 10 دول خليجية وعربية وأجنبية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وتنطلق عروض المهرجان باليوم الأول للمهرجان المخصص للمهرات، وستكون الانطلاقة بالشوط الأول: للمهرات بعمر سنة واحدة، ومقسم إلى ثلاث فئات (أ – ب – ج)، وبمشاركة في القسم أ 22 جواداً وفي القسم ب 22 جواداً والقسم ج 22 جواداً، يليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين، ومقسم إلى قسمين (أ – ب)، وبمشاركة في القسم أ 21 جواداً، وفي القسم ب 20 جواداً.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني للمهرجان بالشوط الثالث: المهرات بعمر 3 سنوات، والشوط مقسم إلى فئتين (أ – ب)، وبمشاركة في القسم أ 16 جواداً والقسم ب 15 جواداً، ويليه الشوط الرابع: الأفراس بعمر 4 سنوات فأكبر، ومقسم إلى ثلاث فئات (أ – ب – ج)، وعدد الخيول المشاركة في الفئة أ 20، وفي الفئة ب 20، وفي الفئة ج 19 جواداً، ثم الشوط الخامس: المهور بعمر سنة واحدة، وهو مقسم إلى ثلاث فئات (أ – ب – ج)، الفئة الأولى أ بمشاركة 17، ثم الفئة ب 17 جواداً.

وتنطلق فعاليات اليوم الثالث مع الفئة ج للشوط الخامس، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 16 جواداً، يليه الشوط السادس: المهور بعمر سنتين، وهو مقسم إلى فئتين (أ – ب)، وبمشاركة في كل فئة 25 جواداً، يليه الشوط السابع: المهور بعمر 3 سنوات، وهو مقسم إلى فئتين (أ – ب) الفئة الأولى أ بمشاركة 20، وفي الفئة ب 19.

وينطلق اليوم الرابع الختامي مع الشوط الثامن للفحول بعمر 4 سنوات فأكبر، والمقسم إلى أربع فئات (أ – ب - ج – د)، ويشارك في الفئات أ – ب – ج في كل منها 20 جواداً، وفي الفئة د 19 جواداً، ويمثل هذا الشوط ختام الأشواط التأهيلية للبطولات الست الرئيسية بمشاركة الخيول الحاصلة على المراكز الأول والثاني والثالث في الأشواط التأهيلية، وهي: بطولة المهرات بعمر سنة، وبطولة المهرات بعمر سنتين، وبطولة الأفراس، ثم بطولة المهور بعمر السنة، وبطولة المهور بعمر السنتين والثلاث، وتختتم ببطولة الفحول، وجميعها برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز