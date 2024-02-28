كرنفال سباقات دبي للخيول.. 9 أشواط جوائزها 10 ملايين درهم في أمسية "سوبر ساترداي"

المصدر: وام

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل أن "طيران الإمارات" سترعى أمسية سوبر ساترداي، ثالث وآخر الأمسيات الثلاث الكبرى لكرنفال سباقات دبي الحالي، في أمسية مميزة يستضيفها مضمار ميدان العالمي يوم السبت المقبل.

وتضم أمسية "طيران الإمارات سوبر ساترداي" التي يبلغ مجموع جوائزها المالية 10.3 مليون درهم باقة من السباقات الرفيعة التي تستقطب أفضل الخيول والمدربين والفرسان من جميع أنحاء العالم، علاوة على 5 من السباقات التأهيلية ال 9 التي رصدت لها مكافآت تشجيعية بقيمة إجمالية تصل إلى 4 ملايين دولار.

وتزيد قيمة الجوائز المالية لكل شوط من أشواط الأمسية التسعة عن 800 ألف درهما. فيما تبلغ الجائزة المخصصة للسباق الرئيسي آل مكتوم كلاسيك “الفئة الثانية” على مسافة 1900 متر، حوالي 1.7 مليون درهم، ومعه سباق الفئة الثانية "دبي مدينة الذهب" بجائزة تبلغ 1.4 مليون درهم، علاوة على سباق الفئة الثالثة "رأس الخور" الذي تم إطلاقه حديثاً وخصصت له جائزة تبلغ 1.4 مليون درهم.

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل " تسعدنا عودة طيران الإمارات إلى مضمار ميدان للمرة الثانية هذا الموسم، وبالأخص في الأمسية الختامية للأمسيات الثلاث الكبرى في هذه النسخة المطورة من كرنفال سباقات دبي، ونثمن التزامهم بدعم السباقات وإضافة اسمهم باعتبارهم أكبر ناقل جوي في العالم يساهم في إبراز هذه السباقات وتأكيد هويتها كمنافسات عالمية مرموقة، ونتطلع إلى الترحيب بهم وبضيوفهم في أمسية مثيرة من السباقات من شأنها أن تسفر عن عدة مؤشرات لأمسية كأس دبي العالمي في 30 مارس المقبل".

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