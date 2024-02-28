بطولة غنتوت الدولية للبولو تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق، اليوم تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بطولة غنتوت الدولية الأولى للبولو، التي ينظمها النادي بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبولو. وتشارك في منافسات البطولة التي تستمر حتى يوم السبت 9 مارس المقبل، 4 فرق بمستوى (20 هانديكاب).

جاء الإعلان عن إقامة البطولة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي بمقره أمس، بحضور فارس اليبهوني الظاهري، عضو مجلس الإدارة، ومحمد الحريز، عضو مجلس إدارة اتحاد البولو. كما حضر المؤتمر من أعضاء مجلس الإدارة مطر اليبهوني الظاهري، وصالح محمد الجزيري، والكابتن ناصر الشامسي، من فريق غنتوت، وخالد سعيد المرزوقي، العضو المنتدب المدير التنفيذي لنادي غنتوت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

ورحب فارس اليبهوني، بالحضور ونقل إليهم تحيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، راعي البطولة، متمنياً أن تسهم البطولة في رفع المستوى الفني للعبة.

وأكد أن النادي رصد 200 ألف درهم جوائز نقدية للبطولة الأغلى، حيث يحصل فيها البطل على مبلغ 100 ألف درهم، والوصيف على 80 ألف درهم، بينما خصصت جائزة قدرها 10 آلاف درهم لأحسن لاعب مواطن، ومثلها لأحسن لاعب محترف. وأجريت مراسم قرعة البطولة بإشراف سنتياغو تورتغيتار، حيث أسفرت عن لقاء مرتقب في الثالثة من بعد ظهر اليوم بين فريقي «الإمارات بولو» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«الحبتور بولو» بقيادة حبتور الحبتور، بينما يتقابل في الخامسة مساء فريق «غنتوت بولو» بقيادة ناصر الشامسي، وفريق «أبوظبي بولو» بقيادة فارس اليبهوني.

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