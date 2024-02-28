أحمد الريسي: الإمارات تمتلك كفاءات قادرة على إفادة الرياضة العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، باعتماد الاتحاد الدولي للفروسية تعيين محمد الحضرمي الحكم الدولي في رياضة القدرة والتحمل، مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، مستشاراً فنياً بالاتحاد الدولي.

وتوجه الريسي بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه اللامحدود لرياضة الفروسية محلياً وعالمياً، ما كان له أثراً ملموساً في ازدهارها وتطورها.

وأضاف: دولتنا الغالية لها مكانتها المرموقة في شتى المجالات، ولديها الكفاءات الإدارية المتميزة التي أثرت وتثري العمل في الكثير من الاتحادات الرياضية والمنظمات المختلفة عالمياً، باعتبارهم أحد عناصر القوة الناعمة والدبلوماسية الرياضية، وهذه الثقة الغالية في أبناء الإمارات تعكس تميزهم المهني وقدرتهم على تحقيق التطور. وأوضح الريسي أن أبناء وبنات الإمارات في المناصب القارية والدولية بالاتحادات الرياضية هم سفراء لرياضة الإمارات، متمنياً لهم النجاح.

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