سباق الخيول العربية الأصيلة الخامس ينطلق اليوم في الظفرة

المصدر: الظفرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق، اليوم، سباق الخيول العربية الأصيلة الخامس في منطقة الظفرة بتنظيم نادي ليوا الرياضي في ميدان مدينة زايد، ضمن سلسلة السباقات التي ينظمها النادي خلال الفترة الحالية وتستمر حتى شهر أبريل المقبل.

ويأتي تنظيم سباقات الخيول العربية الأصيلة ليكون أحد الأنشطة المهمة في محطات النادي الرياضية والاهتمام بهذا الجانب، ومن المنتظر أن ينظم النادي سباقين في شهر مارس وسباق أيضاً في أبريل المقبل، والذي سيكون السباق الأخير في هذا الموسم ضمن أجندة النادي.

وشهدت السباقات الماضية مشاركة كبيرة وإقبالاً من ملاك الخيول العربية الأصيلة في منطقة الظفرة والمناطق المجاورة، وهي من الرياضات المحبوبة لأبناء المنطقة.

وعبر عبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي عن شكره لكل المشاركين، مؤكداً أن إقامة السباقات الخاصة بالخيول في منطقة الظفرة هي جزء من التزام النادي بتقديم الفرصة لمحبي الخيول للمشاركة في أجواء مميزة للتحدي والاستمتاع بهذه الرياضة، وقال: شهدت السباقات الماضية إقبالاً ونجاحاً كبيراً من ملاك الخيول العربية ولمسنا تفاعلاً كبيراً، وشدد عبدالله القبيسي على أهمية التزام كل المشاركين بالقوانين واللوائح التي وضعها النادي لنجاح المسابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز