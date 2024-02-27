مربط دبي «هاتريك ذهبي» في «أبوظبي لجمال الخيل»

المصدر: أبوظبي - البيان

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خطف مربط دبي للخيول العربية الأضواء في بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية 2024، التي اختتمت أول من أمس، في ميدان اتحاد أرينا بجزيرة ياس، بمشاركة متميزة من المرابط الوطنية البارزة، ومرابط دولية مرموقة، نافست بـ 340 خيلاً، منها 100 من خارج الدولة، ما جعل منها نسخة تجريبية لأقوى البطولات الدولية المقبلة، التي تختتم محطاتها بطولة العالم في باريس.

ونجح المربط في تحقيق ثلاثة ألقاب ذهبية «هاتريك»، إلى جانب ميدالية فضية، وحققت المهرة الواعدة بقوة دي نفايس، أول الألقاب الذهبية، وأضافت المهرة دي نجلاء، اللقب الذهبي الثاني، وأكمل الهاتريك الذهبي المهور بعمر السنة، دي بركان، بينما حصل المهر دي شخر، مركز الوصافة واللقب الفضي.

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن بالغ سعادته بالإنجاز الكبير لخيول المربط في البطولة، معتبراً أنها إحدى أقوى وأنجح البطولات الدولية الكبرى.

نجاح كبير

وقال التوحيدي: «نجاح البطولة وتميزها كبطولة عالمية، نجم عن شدة المنافسة بين أقوى المرابط الوطنية والخليجية والدولية، وعززه نظام تحكيم المنافسات النهائية، بالاعتماد على القرعة في اختيار المحكمين للبطولات، وقد نالت خيولنا ما تستحق من رصيد في التقييم، أهّلها لتتبوأ مكانتها الذهبية بين أجمل الخيول العربية الأصيلة، وهي تمثل الجيل الجديد من الخيول البطلة، التي تتجه نحو القمم العالمية الجديدة باقتدار، وتعد بآفاق أجود في الإنتاج العالمي المتطور».

من جانبه، أكد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، أن البطولة كانت في مستوى تطلعات إدارة المربط، بعد اختيار دقيق للخيل البطلة المشاركة، باعتبارها من بين أجود الإنتاج من الجيل الجديد. وقال المرزوقي: «النسخة الأحدث من البطولة، حققت أعلى مستويات التميز في كافة التفاصيل، سواء التنظيمية أو التحكيمية، أو من حيث الإقبال الدولي على المشاركة.

ثم لأول مرة يبلغ مستوى حضور الجمهور إلى الصورة التي تميز ملاعب الرياضات الأخرى، وتميز بطولة دبي للجواد العربي، وهو ما عبر عنه مشهد المدرجات، والتفاعل مع جمال عروض المنافسات والعروض الفنية. وقد ساهمت خيولنا البطلة والواعدة في المحطات العالمية بفعالية في إنجاح البطولة وتميزها».

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