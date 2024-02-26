خيول الوثبة للسباقات تتألق وتحقق الثنائية في مضمار العين

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

تألقت خيول الوثبة للسباقات وتوجت بالثنائية في ثامن سباقات مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وذلك بعدما خطفت الفرس «نهلة الوثبة»، بإشراف جان كلود بيكو، وقيادة أوسكار شافيز، لقب عود التوبة في الشوط السادس المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر، وركضت الفرس الفائزة بقوة أكبر في الأمتار الأخيرة لتتصدر السباق بفارق 1.25 طول وبزمن قدره 1:51:29 دقيقة.

وأكملت الفرس «شروق الوثبة» بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، الثنائية بانتزاعها لقب «جبل حفيت 1» في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، للخيول المبتدئة توليد الإمارات «القسم الأول» ونجحت الفرس الفائزة في تصدر السباق بالأمتار الأخيرة بفارق 1.25 عن صاحبة المركز الثانية قاطعة المسافة في زمن 1:37:96 دقيقة.

توج المهر «ماجيك تاتش» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة أندرو سلاتري، بلقب «جبل حفيت 2» في الشوط الثامن والختامي للأمسية لمسافة 1400 للخيول المبتدئة «توليد الإمارات» بزمن 1:37:69 دقيقة.

توج المهر «مبيد» لإسطبلات الريف، بإشراف جابر بيطار، وقيادة ساندرو بايفا، ببطولة ديربي العين-هيبة- للخيول «توليد الإمارات» في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر بزمن 2:05:73 دقيقة.

السباق الثامن

وكان المضمار العيناوي أقام سباقه الثامن بالموسم، بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحشد كبير من عشاق سباقات الخيول. فاز المهر «ميزان» للشيخ حامد بن خادم بن بطي، وإشراف أحمد المحيربي، وقيادة أوسكار شافيز، بلقب الصاروج في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للخيول المبتدئة بزمن 1:53:16 دقيقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز