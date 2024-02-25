خيول الوثبة للسباقات تتألق وتحقق الثنائية في مضمار العين

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

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تألقت خيول الوثبة للسباقات وتوجت بالثنائية في ثامن سباقات مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وذلك بعدما خطفت الفرس «نهلة الوثبة»، بإشراف جان كلود بيكو، وقيادة أوسكار شافيز، لقب عود التوبة في الشوط السادس المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر، وركضت الفرس الفائزة بقوة أكبر في الأمتار الأخيرة لتتصدر السباق بفارق 1.25 طول وبزمن قدره 1:51:29 دقيقة.

وأكملت الفرس «شروق الوثبة» بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، الثنائية بانتزاعها لقب «جبل حفيت 1» في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، للخيول المبتدئة توليد الإمارات «القسم الأول» ونجحت الفرس الفائزة في تصدر السباق بالأمتار الأخيرة بفارق 1.25 عن صاحبة المركز الثانية قاطعة المسافة في زمن 1:37:96 دقيقة.

إسطبلات العجبان

انتزع المهر «ماجيك تاتش» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة أندرو سلاتري، فوزاً مثيراً بفارق رأس ليتوج بلقب «جبل حفيت 2» في الشوط الثامن والختامي للأمسية لمسافة 1400 للخيول المبتدئة «توليد الإمارات» وقطع المهر الأشقر مسافة السباق في زمن 1:37:69 دقيقة.

توج المهر «مبيد» لإسطبلات الريف، بإشراف جابر بيطار، وقيادة ساندرو بايفا، ببطولة ديربي العين-هيبة- للخيول «توليد الإمارات» في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، وجاء فوز المهر الأشقر بفارق عنق عن صاحب المركز الثاني وبزمن 2:05:73 دقيقة.

السباق الثامن

وكان المضمار العيناوي أقام سباقه الثامن بالموسم، بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحشد كبير من عشاق سباقات الخيول.

فاز المهر «ميزان» للشيخ حامد بن خادم بن بطي، وإشراف أحمد المحيربي، وقيادة أوسكار شافيز، بلقب الصاروج في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للخيول المبتدئة، وجاء فوز المهر الأشقر بفارق 3.5 أطوال عن ملاحقه المباشر، وبزمن 1:53:16 دقيقة، وهذا الفوز الثاني بالأمسية للمدرب والفارس، بعد فوزهما في الشوط الثاني.

كأس الوثبة

ظفر الجواد «أي اف أستاذا» لخالد خليفة النابودة، وإشراف ارنست أورتيل، وقيادة مارسيلينو رودريجز، بلقب الجاهلي في الشوط الأول لمسافة 2000 متر للخيول المبتدئة، وجاء فوز الجواد الرمادي بفارق 5 أطوال عن ملاحقه المباشر، وبزمن 2:18:00 دقيقة.

انتزع الجواد «سيزر حوران» لسامر المحاميد، وإشراف أحمد المحيربي، وقيادة أوسكار شافيز، فوزاً ثميناً بفارق رأس عن ملاحقه المباشر ليتوج بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر- تكافؤ- بزمن 2:06:11 دقيقة.

خطفت الفرس«جزيلة» لخلفان القبيسي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أوسكار شافيز في الشوط الخامس لتحصد لقب المقام لمسافة 1600 متر، ونجحت الفرس الفائزة في تصدر السباق بعد اللفة الأخيرة بفارق 1.25 طول، وبزمن 1:49:98 دقيقة، وسجل الفارس شافيز الهاتريك بالأمسية.

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