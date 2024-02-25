"ع ج كفو" الأجمل في اليوم الثالث لدولية أبوظبي للخيول العربية

المصدر: وام

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خطف الجواد "ع ج كفو" لمربط عجمان، الأضواء خلال اليوم الثالث لمنافسات النسخة الـ 16 لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية "تايتل شو" ثاني محطات جولة الجياد العربية، بتحقيق أعلى معدل من النقاط خلال البطولة.

وتقام المنافسات، في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 340 خيلا منها 100 من خارج الدولة.

وشهد فعاليات اليوم الثالث للبطولة، سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وسعادة المهندس محمد الزعابي الرئيس التنفيذي لميرال، وسعادة سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، بالإضافة إلى عدد من ملاك ومدراء مرابط الخيل العربية من مختلف دول العالم.

وجاء تفوق "ع ج كفو" لمربط عجمان، عندما تصدر القسم "ب" لفئة الفحول عمر 7 سنوات وما فوق، محققاً 93.29 نقطة، تلاه في المركز الثاني "اكويبورن كيه ايه" لناتالي دي هيس "بلجيكا" وحقق 91.64 نقطة، وذهب المركز الثالث إلى "عالي فريد" لجاسم المسباح "الكويت" وحصل على 91.43 نقطة.

وكان المهر "ع ج رازي" لمربط إمارا، قد افتتح فعاليات اليوم الثالث بإحرازه المركز الأول في شوط فئة الأمهار عمر 3 سنوات "أ"، وسجل 91.14 نقطة، وجاء في المركز الثاني "داني الزبير" لجميلة محمد الرشيد "الإمارات" محققا 91.14 نقطة، وذهب المركز الثالث أيضاً إلى الإمارات عن طريق "ننجا باربات اس دبليو" العائد لعادل المزروعي برصيد 91.00 نقطة.

وأحرز "آر دي رجن" لنايلة حايك "سويسرا" المركز الأول في القسم "ب"، مسجلاً 92.64 نقطة، وجاء في المركز الثاني "مميز الليال" لمربط الليال "البحرين" وحقق 91.64 نقطة، فيما حل ثالثاً "دي خي" لمصطفي رجب "السعودية"، وحصل على 90.93 نقطة.

واحتل "ايه ام اس شاهين" لمربط المضاحكة "البحرين"، المركز الأول في شوط الفحول عمر 4 - 6 سنوات القسم "أ"، وحقق 92.07 نقطة، وجاء في المركز الثاني "دي صفصوف" لأحمد المرزوقي "الإمارات" الذي حصل على 91.43 نقطة، بينما ذهب المركز الثالث إلى "برستيج ار سي" للخيالة السلطانية "سلطنة عمان" وحصل على 91.14 نقطة.

وتصدر "طحان غالب" لمصطفى رجب "السعودية" القسم "ب" محققاً 91.29 نقطة، تاركاً المركز الثاني إلى "ايه اتش ام متغطرس" لأحمد اليماحي "الإمارات" الذي حقق 90.50 نقطة، فيما نال المركز الثالث "كحيل الميدان" لمربط الميدان "الإمارات" وسجل 90.43 نقطة.

واعتلى "برواز البستان" لمربط نويمي فلومينا "سويسرا" صدارة القسم "ج" محققاً 91.57 نقطة، وتلاه في المركز الثاني "الأريام شكلان" لاسطبلات الأريام "الإمارات" وحقق 91.43 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى "جيه قرقشان" لمربط البيرق "الإمارات" وحصل على 90.64 نقطة.

وبرز "بشير البشير" لعبداللطيف الرشيدي "الكويت"، في شوط الفحول عمر 7 سنوات وما فوق "أ"، بإحرازه المركز الأول برصيد 92.00 نقطة، وجاء في المركز الثاني "عنيد الهواجر" للدكتور غانم الهاجري "الإمارات" وحقق 92.00 نقطة، فيما حل في المركز الثالث "فخر البطين" لأحمد راشد المهيري "الإمارات" مسجلا 91.36 نقطة.

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