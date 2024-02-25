«سنيور بوسكادور» بطل النسخة الخامسة لـ«كأس السعودية»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «سنيور بوسكادور» لشرف محمد الحريري وجو ار بيكوك جي ار بلقب النسخة الخامسة من «كأس السعودية» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي البالغة قيمة جوائزه 20 مليون دولار، الذي أقيم على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالعاصمة السعودية الرياض، بقيادة الفارس جونيور الفاردو، وإشراف المدرب تود فينشر، مسجلاً زمناً قدره 1:49.50 دقيقة، وبفارق رأس عن بطل النسخة الماضية لكأس دبي العالمي الياباني «أوشبا تيسورو» لـ«شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة»، بقيادة الفارس يوغا كاوادا، وإشراف المدرب نوبورو تاكاجي. وحل ثالثاً «سعودي كراون» لـ«إسطبلات فيصل محمد القحطاني»، بقيادة الفارس فلوران جيرو، وإشراف المدرب براد كوكس.

كأس عبية

واقتنص «عسفان الخالدية» لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، لقب «كأس عبية» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي، بقيادة الفارس عبد الله العوفي، وإشراف المدرب ناصر بن مطلق، مسجلاً زمناً قدره 2:13.72 دقيقة، وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «فيزير» لـ«إسطبل أجمل» .

الديربي السعودي

وخطف الجواد الياباني «فوريفر يونق» لسيسوما فوجيتا لقب «الديربي السعودي» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي، بقيادة الفارس ريوسي ساكاي، وإشراف المدرب يوشيتو ياهاغي، مسجلاً زمناً قدره 1:36.17 دقيقة، وبفارق رأس عن «بوك إم دانو» لـ«أتلانتيك سيكس ريسنج» .

الرياض للسرعة

وظفر الجواد الياباني «ريميك» لكوجي مايدا بلقب «كأس الرياض للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي، بقيادة الفارس يوجا كوادا، وإشراف المدرب كويتشي شينتاني، مسجلاً زمناً قدره 1:10.42 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «سكيلي» لـ«ريد لين ثوروبردز ال ال سي».

كأس الـ 1351

واقتنص «عناف» لـ«فوسنيك ريسنج» لقب «كأس الـ 1351 للسرعة» لمسافة 1351 متراً «الفئة الثانية» على المسار العشبي، بقيادة الفارس روسا راين، وإشراف المدرب مايكل آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:17.88 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «لا لا كرستين» لـ«فوجي كوسان كومبني لميتد» .

كأس نيوم

وحقق «سبيرت دانسر» للمدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد أليكس فيرغسون وصديقيه بيتر دون وجيد ماسون، لقب «كأس نيوم» لمسافة 2100 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي، بقيادة الفارس أوسين أور، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، مسجلاً زمناً قدره 2:07.10 دقيقة وبفارق طول عن «كيلر ابيليتي» لـ«كاروت فارم كومبني ليمتد».

البحر الأحمر

وظفر «تاور أوف لندن» لـ«د سميث والسيد جي ماجنير وإم تابور وويستيربيرج» بلقب «كأس البحر الأحمر» لمسافة 3000 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 3:04.43 دقائق وبفارق رأس عن «انيمي» لتريسي بيل اند كاروليني ليونس.

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