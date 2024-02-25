شارلي آبلبي: «سيسكاني» هدفه «كأس دبي الذهبي»

المصدر: دبي - البيان

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أكد المدرب شارلي آبلبي، أن «إنغليش روز»، التي توجت بلقب «بلانشين» قد تشارك في السباقات الأمريكية مع رفيقتها في الإسطبل «سيلفر ليدي»، التي عادت إلى المملكة المتحدة عقب تحقيقها لقب «كيب فيردي» الشهر الماضي بمضمار «ميدان» العالمي.

وأضاف: «الخطة هي إرسالها إلى أمريكا في أبريل للمشاركة بسباق «جيني وايلي ستيكس» في مهرجان كينلاند في الربيع، يمكن أن تنضم إليها «إنغليش روز»، لكن سنرى ما يقرره الفريق».

كما تحدث عن «نافال باور» نجم «سنغسبيل ستيكس» قائلاً: «لقد شاركنا به في هذا السباق، وكلنا ثقة بأنه سيركض بشكل جيد، مع توقعاتنا بأنه سيكون هناك تحسن ملحوظ مما رأيناه، بالإضافة إلى التحسن المحتمل، اعتقد أن لدينا حصاناً رائعاً بين أيدينا».

وأضاف: «لم نرشحه لسباق «دبي تيرف»، لأننا لم نتوقع فوزه، لكنه الآن وضع نفسه في الصورة، ربما يكون احتياطياً، ستكون هناك محطات دولية بانتظاره على الأرجح في أمريكا».

مستوى متطور

وعن «سيسكاني» بطل «ند الشبا تروفي»، أكد شارلي آبلبي، أن البطل تأهل مباشرة إلى سباق «كأس دبي الذهبي»، الذي سيقام خلال أمسية «كأس دبي العالمي» الشهر المقبل، إذ حل ثانياً في النسخة الماضية، لكن مستواه تطور بشكل كبير، ما يؤهله لتحقيق اللقب هذا العام.

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