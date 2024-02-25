«نافال باور» نجم «سنغسبيل ستيكس» في «كرنفال سباقات دبي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت خيول جودلفين ثلاثية «هاتريك»، خلال الأمسية الـ12 لـ«كرنفال سباقات دبي»، على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «لونجين».

وشهد الأمسية الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل في مملكة البحرين الشقيقة، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل.

الشوط الأول

حقق «توبير بيل» لعلي الشعفار وعبد الله الشعفار لقب الشوط الأول «لونجين ميني دولتشي فيتا» لمسافة 1000 متر على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 57.49 ثانية وبفارق ثلاثة أرباع الطول «فيسباسيان» لـ«الربع للسباقات»، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

الشوط الثاني

واقتنصت «منامة غولد» لـ«فيكتورياس» لقب الشوط الثاني «أوكس الإمارات» المخصص للمهرات لمسافة 1900 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 700 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلة زمناً قدره 2:00.81 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «مزيان» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الثالث

وظفرت «إنغليش روز» لجودلفين بلقب الشوط الثالث «بلانشين» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمته جوائزه 850 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1:47.64 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «سابرسيس» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الرابع

وحقق «كيلر كوليكت» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك لقب الشوط الرابع «البستكية» لمسافة 1900 متر «قوائم» على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 800 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:59.01 دقيقة وبفارق رقبة عن «أوتوبان» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

الشوط الخامس

وتوج «نافال باور» لجودلفين بلقب الشوط الخامس «سنغسبيل ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:48.57 دقيقة وبفارق طولين عن «سان دوناتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السادس

وخطف «ديزرت بيس» لـ«إتش إتش كيه للسباقات»، لقب الشوط السادس «لونجين سبيريت فلاي باك» لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا، وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا، مسجلاً زمناً قدره 1:39.33 دقيقة وبفارق رقبة عن «الجداف» لمحمد أحمد علي السبوسي، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط السابع

وظفر «سيسكاني» لجودلفين بلقب الشوط السابع «ند الشبا تروفي» لمسافة 2810 أمتار «الفئة الثالثة» على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 700 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2:57.06 دقيقة وبفارق طول عن «سي ستون» لعبد الله المنصوري، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط الثامن

وحقق «المزن» لسلمان علي الصابري لقب الشوط الثامن «لونجين كونكيست» لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب سلمان الصابري، مسجلاً زمناً قدره 1:12.91 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بوردر إيدج» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك.

الشوط التاسع

واقتنص «مابلي وود» لسيد حشيش لقب الشوط التاسع «لونجين سبيريت زولو تايم» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس قيس البوسعيدي، وإشراف المدرب أسامة رفاعي، مسجلاً زمناً قدره 1:37.48 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «آي اون ذا برايز» لـ«إتش إتش كيه للسباقات».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز