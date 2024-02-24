الحبتور و«ذئاب دبي كافو» في نهائي «عائلي» على الكأس الذهبية للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تختتم عصر اليوم، منافسات بطولة كأس دبي الذهبية 2024 «عرس البولو في المنطقة» والتي شهدت مشاركة ستة فرق تحمل هانديكاب 20 جول (وهو أعلى تصنيف تشهده ملاعب الشرق الأوسط ) وهي فرق الإمارات وغنتوت والحبتور وبنجاش ومهرة ومجموعة اياكس للاستثمار وذئاب دبي كافو، والتي احتضنتها ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وتجمع المباراة الختامية في الرابعة عصراً على كأس «بنتلي الإمارات» فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور «الأب»، وفريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور «الابن» في مباراة عائلية، في ظل تطلّع كل فريق للفوز باللقب.

ويمثل فريق الحبتور كل من محمد الحبتور وخوان جوريش (7) خوسيه أرايا (5) باتيستا بايوجار (8)، فيما يضم فريق ذئاب دبي حبتور الحبتور (1) فيليكس ايسين (6) سانتياغو لابورد (6) بنيامين بانيلو (7).

وقبل الختام تجري مباراة كأس الترضية في الواحدة والنصف من بعد الظهر وتجمع بين فريق غنتوت وفريق «مهرة ومجموعة اياكس للاستثمار». ويمثل فريق غنتوت كل من ناصر الشامسي (1) سيزار كريسبو (6) بابلو يورينتي (6) ماركوس أرايا (7)، فيما يمثل فريق «مهرة ومجموعة اياكس للاستثمار» كل من طارق الحبتور (1)، خوان كروز جيفارا (4)، تيودور لاكاو (7)، جاسينتو كروتو (7).

وبمناسبة ختام البطولة، وجه محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على حرصهما على دعم رياضة البولو بصفة عامة والمشاركة في البطولة بصفة خاصة، كما وجه الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة ولمجلس دبي الرياضي وللفرق المشاركة والشركات الراعية.

وقال الحبتور: البطولة أصبحت تحتل مكانة مهمة في أجندة البولو العالمية بفضل تصنيفها «20 جول» واللاعبين المشاركين فيها والنجاحات التي حققتها طوال الـ 15 سنة الماضية ونحن في اتحاد الإمارات للبولو نسعى وبتعاون كل أندية الدولة أن تحلق رياضة البولو الإماراتية في سماء العالمية دون توقف إن شاء الله.

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