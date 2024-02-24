عين خيول الإمارات على «كأس السعودية» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تنطلق اليوم على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالعاصمة السعودية الرياض، النسخة الخامسة من «كأس السعودية» بمشاركة نخبة من الخيول الإماراتية والعالمية.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرئيسي «كأس السعودية» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 20 مليون دولار، بمشاركة 13 خيلاً أبرزها المرشح الأول لنيل اللقب «وايت أباريو» للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، الذي توج العام الماضي بلقب «بريدرز كب كلاسيك»، وبطل النسخة الماضية لكأس دبي العالمي الياباني «أوشبا تيسورو» لـ«شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة».

ويمثل الإمارات في هذا الشوط، «ليمون بوب» لجودلفين، الذي تألق في السباقات اليابانية، كان أبرزها الفوز بلقب «شامبيونس كب»، وجائزة أفضل حصان رملي في اليابان، و«آيزوليت» لـ«آر آر آر للسباقات» بطل شوط «جودلفين للميل» خلال أمسية كأس دبي العالمي العام الماضي.

سباق صعب

وقال هاري سويني، رئيس جودلفين في اليابان: «لدينا احترام كبير لجميع الخيول المشاركة في كأس السعودية، وهذا امتحان كبير لـ«ليمون بوب»، ليس فقط بسبب الخيول المحلية أو تلك القادمة من أمريكا، حيث تعتبر السباقات الرملية موطنها الأصلي، ولكن أيضاً الخيول اليابانية، بشكل لا يصدق، لم يتنافس «أوشبا تيسورو» و«ديرما سوتوغاكي» و«ليمون بوب» ضد بعضها البعض، حتى في اليابان، لذلك نحن نحترم الجميع».

وأضاف: «لدينا ثقة هائلة في فارسنا ريوسي ساكاي، في سباق «ليمون بوب» الأخير في «شامبيونس كب»، انطلق الجواد من بوابة خارجية، ولم يسبق له أن فاز من تلك البوابة من قبل، لكنه برغم ذلك تمكن من التغلب على هذه الصعاب، وسيتعين عليه القيام بذلك مرة أخرى من الحارة الثالثة ولكن دعونا نرى كيف ستسير الأمور».

فرصة مناسبة

بدوره، قال المدرب دووج واتسون: «لم يكن لدينا جواد يلائم هذا السباق الكبير، وفي الوقت نفسه، هناك الكثير من السباقات الجيدة في أمسية «سوبر ساترداي» بدبي في التوقيت نفسه تقريباً، لكن «آيزوليت» يستحق فرصة المنافسة ضد هذه النوعية الرفيعة من الجياد».

وأضاف: «لقد كانت الخطة منذ فوزه بسباق «جودلفين للميل» في مارس الماضي أن يتم منحه قسطاً من الراحة ثم العودة للمنافسة في «آل مكتوم مايل» ومن ثم التوجه إلى المملكة العربية السعودية، نحن نعلم أنه يقدم أفضل أداء في سباق على مسافة ميل واحد (1600 متر) وبمنعطف واحد، ونعتقد أن مسافة تسعة فيرلونغ (1800 متر) بمنعطف واحد ستناسبه».

كأس الـ 1351

إلى ذلك، يشارك «مستيرياس نايت» لجودلفين في شوط «كأس الـ1351 للسرعة» لمسافة 1351 متراً «الفئة الثانية» على المسار العشبي. وقال المدرب شارلي آبلبي: «من الرائع أن نشارك في حفل كبير مثل هذا مع جواد لديه فرصة قوية، تعامل «مستيرياس نايت» مع السفر إلى السعودية بشكل جيد، حيث يخوض هذا السباق على خلفية انتصارين رائعين في مضمار «ميدان»، يتجه إلى هذا السباق بثقة كبيرة ولديه فرصة كبيرة إذا حصل على مسار سالك».

كما سيشهد شوط «الديربي السعودي» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي، مشاركة «اويسيز بوي» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم.

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