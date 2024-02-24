116 خيلاً تتسابق على مضمار العين اليوم

المصدر: العين- طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحتضن المضمار العيناوي مساء اليوم، سباقه التاسع بالموسم والذي يتألف من 8 أشواط بمشاركة 116 خيلاً تتسابق على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 550 ألف درهم. وتستهل الأمسية بسباق الجاهلي للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2000 متر، حيث يتطلع (نشوان) للفوز باللقب، لكن عليه أولاً تجاوز منافسين طامحين آخرين أبرزها (ايه اف استاذ)، و(أزاد) وغيرهما. وفي الشوط الثاني والذي ينطلق لمسافة 1800 متر ستكون المنافسة قوية على كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة.

وتستمر الإثارة بالشوط الثالث بداربي العين -هيبة- لمسافة 1800 متر، بمشاركة 15 خيلاً جميعها من إنتاج الإمارات عمر الأربع سنوات، و(جاب أوقات) وغيرها. وتعاود الخيول المبتدئة للظهور في المضمار مرة أخرى بالشوط الرابع لتتنافس على لقب الصاروج لمسافة الميل. في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر تتسابق خيول قوية على لقب المقام. وخصص الشوط السادس لمسافة 1800 متر للمهرات والأفراس على لقب عود التوبة.

وللمرة الثالثة تعود الخيول المبتدئة ( إنتاج الإمارات) للظهور في الشوط السابع والذي ينطلق لمسافة 7 فيرلونغ، على لقب (جبل حفيت 1)، وتبرز (شروق الوثبة) كمنافسة قوية على اللقب، بجانب (جاب ولهان)، و(ايه اف فرستق). وفي ختام الأمسية بالشوط الثامن لمسافة 1400 متر على لقب (جبل حفيت 2) يحاول (أسد الوثبة) التتويج باللقب، ينافسه (هداف الوثبة)، و(ماجيك تاتش).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز