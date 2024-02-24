«نجود» تنتزع لقب الخيول المبتدئة بمضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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انتزعت المهرة «نجود» العائدة إلى ياس للسباقات، لقب سباق البطين لمسافة 1600 متر للخيول المبتدئة في الشوط الأول من الحفل التاسع الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي، مساء أول من أمس، والذي تألف من 6 أشواط بمجموع جوائز مالية 470 ألف درهم، وشهد تفوق خيول خالد خليفة النابودة بإحراز ثنائية الحفل.

وجاء فوز «نجود» في شوط الافتتاح بقيادة الفارس جوليس موبيان، وإشراف إيريك لمارتنيل بزمن قدره، 1:35:69 دقيقة، وذهب لقب سباق الخليج لمسافة 1200 متر في الشوط الثاني إلى «الليث» للرحماني للسباقات بقيادة بن كوين، وإشراف أحمد المحيربي مسجلاً زمناً قدره 1:15:56 دقيقة.

وفاز «أيه اف عطية» لخالد النابودة بلقب سباق «آل نهيان» لمسافة 2200 متر في ثالث أشواط الحفل المخصص للمبتدئة بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف آرنست أورتيل.

وتُوج الجواد «الاتحاد» العائد للأصايل بلقب سباق الكرامة لمسافة 2200 في الشوط الرابع المخصص للخيول توليد الإمارات. وأكمل «أيه أف الباهر» الثنائية لخالد النابودة بنيل لقب الشوط الخامس من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر مع الثنائي تاج أوشي وآرنست أورتيل.

وأحرز الجواد «الضجة» لناصر عسكر لقب شوط الختام السادس من سباق السلام لمسافة 2400 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة.

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