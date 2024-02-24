كأس محمد بن راشد مسك ختام مهرجان القدرة اليوم

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم صراعاً ساخناً اليوم على لقب النسخة 17 لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم في مسك ختام فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ينطلق السباق في الساعة السادسة والنصف صباحاً، بمشاركة نخبة الفرسان الذين يمثلون أقوى الإسطبلات في الدولة، ويقام برعاية طيران الإمارات وتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

ويستقطب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، نخبة الفرسان وأفضل الخيول لما يحمله من مكانة مميزة وكبيرة في الوسط الرياضي عموماً وفي عالم الفروسية وسباقات القدرة والتحمل خصوصاً، كونه من أهم بطولات العالم للقدرة على مستوى المنافسة والتنظيم، لاسيما وأنه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، داعم رياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية: ظل مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، أحد أكبر فعاليات روزنامة القدرة حول العالم، يعتبر مناسبة غالية للاحتفاء بالدعم الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول لرياضة الفروسية وسباقات القدرة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الحدث يشكل أهمية كبرى في الوسط الرياضي نظراً للإسهامات الكبيرة والدور البارز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تطوير رياضة القدرة والتحمل وإحداث نقلة نوعية فيها.

وتوجه الشيخ راشد بن دلموك بأسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الدعم اللامحدود والمتواصل لرياضة القدرة، مشيداً بفرق العمل التي كثفت جهودها طوال فترة المهرجان لإخراج الحدث في صورة رائعة تليق باسمه ومكانته امتداداً للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، كما تقدم الشيخ راشد بن دلموك بالشكر إلى طيران الإمارات راعي كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم في ختام المهرجان، مشيداً بالتزام الناقلة الوطنية بدعمها للفروسية وسباقات القدرة.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة هو طموح الجميع واستعدت جميع الإسطبلات بصورة جيدة ومن المتوقع أن نشهد سباقاً مثيراً قد يمتد حتى الأمتار الأخيرة، مشيراً إلى أن التصنيف العالي للسباق إضافة إلى مسافته الطويلة «160 كلم» تتطلب جودة عالية من الخيول.

وتدافع إسطبلات «MRM» عن اللقب الذي حققته في النسخة الماضية بواسطة الفارس سيف المزروعي على صهوة الجواد «ماجيك غلين تورك».

وأعلن نادي دبي للفروسية عن جوائز الفائزين، حتى المركز 70، ويحصل الفائز بالمركز الأول على 200 ألف درهم والكأس الغالية، وينال صاحب المركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، والرابع 12 ألف درهم، والخامس 100 ألف درهم، والسادس 90 ألف درهم، والسابع 80 ألف درهم، والثامن 70 ألف درهم، والتاسع 60 ألف درهم، والعاشر 50 ألف درهم، ويحصل أصحاب المراكز من الحادي عشر حتى السبعين على 40 ألف درهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز