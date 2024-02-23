غداً.. انطلاق كأس محمد بن راشد للقدرة في ختام النسخة الـ17 للمهرجان

المصدر: وام

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ينطلق غدا سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، الحدث الرئيسي ضمن فعاليات مهرجان سموه للقدرة بنسخته السابعة عشرة، الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي، بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

ويعد كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رابع سباقات المهرجان، التي بدأت بسباق السيدات، تلاه سباق الإسطبلات الخاصة ثم كأس (جميلتي) المخصص للأفراس.

وينظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورصدت له جوائز تصل إلى 3.5 مليون درهم.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى 5 مراحل، الأولى مسافتها 40 كلم “اللون الأصفر”، والثانية 35 كلم “اللون الأحمر”، والثالثة 35 كلم “اللون الأخضر”، وتبلغ مسافة الرابعة 30 كلم “اللون الأزرق”، أما الخامسة والأخيرة فمسافتها 20 كلم “اللون الأبيض”، وتعقب كل مرحلة راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، بينما تبلغ فترة الراحة بعد المرحلة الرابعة 50 دقيقة.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية أن المهرجان مناسبة مثالية للاحتفاء بالدعم الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” الداعم الأول لرياضة الفروسية وسباقات القدرة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الحدث يشكل أهمية كبرى في الوسط الرياضي العالمي نظراً للمساهمات الكبيرة والدور البارز لسموه في تطوير رياضة القدرة والتحمل وإحداث نقلة نوعية لرياضتها.

وقال " ظل مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، أحد أكبر فعاليات روزنامة القدرة حول العالم، ويتألف من 4 سباقات تضم الحدث الرئيسي وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي ترعاه طيران الإمارات".

وأشاد بفرق العمل التي أكملت جاهزيتها لإخراج الحدث في أبهى صورة تليق باسمه ومكانته امتداداً للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

كما تقدم الشيخ راشد بن دلموك بالشكر إلى طيران الإمارات راعي السباق الرئيس كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم، مشيداً بالتزام الناقل الوطني بدعمه للفروسية وسباقات القدرة.

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