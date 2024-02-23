عبدالله العامري يهدي إسطبلات F3 كأس «جميلتي»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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توج الفارس عبدالله علي محمد العامري من إسطبلات F3 بلقب كأس «جميلتي» للقدرة المخصص للأفراس، والذي أقيم يوم أمس لمسافة 119 كلم ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي تحتضنه مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وحافظت إسطبلات F3 على كأس «جميلتي» برعاية الطاير للسيارات وديفندر بعد أن حلق بطلها عبدالله العامري باللقب على صهوة «إل نايز جانيكا» مسجلاً زمناً قدره 4.15.40 ساعات بعد منافسة ساخنة شهدتها الأمتار الأخيرة من السباق، واحتل المركز الثاني زميله الفارس ماجد جمال المهيري على صهوة «كاستليبار تاناما» لإسطبلات F3-1، مسجلاً زمناً قدره 4.15.43 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس خليفة راشد العميمي على صهوة «زهيرا دي لهوم» لإسطبلات M7-1، مسجلاً زمناً قدره 4.15.42 ساعات.

وحقق المركز الرابع الفارس أحمد محمد الشحي على صهوة «بيل لاين» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 4.15.43 ساعات، يليه في المركز الخامس الفارس سيف جمعة بالجافلة على صهوة «جوانيتا» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.16.06 ساعات.

تتويج الأبطال

وعقب ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، وممثلو الشركة الراعية طلال مرعب، نائب رئيس مبيعات جاكوار لاندروفر في شركة الطاير للسيارات، ومنى حسن سعدون، نائب رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء في شركة الطاير للسيارات، وحسين العسل، مدير مبيعات لاندروفر في الطاير السيارات، بتتويج الأبطال بكؤوس المراكز الثلاثة الأولى، وحصل الفائزون على جوائز عينية قيمة عبارة عن 10 سيارات من المركز الأول حتى المركز العاشر بجانب الجوائز النقدية لأصحاب المراكز الأخرى، حيث حصل الفائز بالمركز الحادي عشر على 100.000 درهم، المركز الثاني عشر 90.000 درهم، والمركز الثالث عشر 80.000 درهم، والمركز الرابع عشر 70.000 درهم، والمركز الخامس عشر 60.000 درهم.

وأشاد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بالمنافسة المميزة في كأس «جميلتي» للأفراس في ثالث فعاليات المهرجان بعد المشاركة القوية من الإسطبلات الرئيسية التي امتدت بينها المنافسة حتى الأمتار الأخيرة، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في سباق الغد كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة طموح نخبة الفرسان الذين يمثلون أقوى الإسطبلات في الدولة.

وأعرب المدرب علي غانم المري عن سعادته بإحراز إسطبلات F3 اللقب والوصافة في كأس «جميلتي» للقدرة، مهدياً الفوز إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مالك إسطبلات F3، وإلى جميع أعضاء وأفراد طاقم الفريق وكل من أسهم في هذا الإنجاز.

وقال المري لـ«البيان» إن سعادته مضاعفة بهذا الفوز كونه جاء في مناسبة غالية واستثنائية خاصة وأن تحدي نخبة الأفراس في موسم سباقات القدرة المحلي يكون في سباقين وهما كأس «جميلتي» وكأس «اليمامة»، لافتاً إلى أنه تم الإعداد بصورة جيدة للمهرجان عبر الدفع بخيول مميزة. وأوضح المري أن الأنظار تتجه الآن إلى السباق الرئيس وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة وتم تجهيز خيول مميزة لهذا السباق، حيث سيدفع كل إسطبل بأفضل ما لديه من خيول لانتزاع اللقب.

نجاح

أهدى البطل عبدالله علي العامري الفوز إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مالك إسطبلات F3، وإلى طاقم الفريق كافة بمناسبة هذا الفوز الكبير، وأضاف العامري لـ«البيان» أنهم حرصوا على الاستعداد لهذا السباق منذ فترة كافية لما يحمله من أهمية ومكانة في مجتمع رياضة سباقات القدرة والتحمل، ونجحت إسطبلات F3 في المحافظة على اللقب عن طريق الفرس «إلنايز تشانيكا» التي سبق له المشاركة معها في فرنسا خلال معسكر الإعداد في أوروبا لكن لم يحالفه التوفيق معها، وأثبتت كفاءتها وقدراتها العالية، متمنياً مواصلة الإنجازات في السباق الرئيس.

إثارة

وأبدى الوصيف ماجد جمال المهيري سعادته الكبيرة بإحراز المركز الثاني في سباق مهم ضمن فعاليات المهرجان الكبير، وقال لـ«البيان» إن السباق تميز بالقوة والإثارة واستطاعوا تقليص الفارق مع كوكبة الصدارة بعد تأخرهم في عملية الفحص في المرحلة الأولى، ما أجبرهم على رفع معدل السرعة وخطف الصدارة والوصافة في الرمق الأخير من المنافسة.

وتقدم المهيري بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مالك إسطبلات F3، على الدعم الكبير الذي قادهم إلى التمسك بهذه الرياضة رياضة الآباء والأجداد.

وتستقبل مدينة دبي الدولية للقدرة ظهر اليوم المشاركين في السباق الرئيسي كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم برعاية طيران الإمارات، والذي ينطلق صباح غد في مدينة دبي الدولية للقدرة.

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