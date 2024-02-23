الأمسية الـ 12 لـ«كرنفال سباقات دبي» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تنطلق، اليوم، الأمسية الـ 12 لـ«كرنفال سباقات دبي»، على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «لونجين»، التي تتضمن 9 أشواط.

الشوط الأول

ستكون البداية بالشوط الأول «لونجين ميني دولتشي فيتا» لمسافة 1000 متر على المسار العشبي البالغ على قيمة جوائزه 190 ألف درهم، إذ يطمح «فيسباسيان» لـ «الربع للسباقات» لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي في المضمار العالمي، مع تواجد «توبير بيل» لعلي الشعفار وعبد الله الشعفار، «ماجيك بيتشن» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الثاني

منافسة مثيرة سيشهدها الشوط الثاني «أوكس الإمارات» المخصص للمهرات لمسافة 1900 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم، إذ تسعى «منامة غولد» لـ «فيكتورياس» لمواصلة تألقها، إلا أن المواجهة ستكون مشتعلة مع مشاركة «مزيان» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «فاتنة» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الثالث

صراع ناري سيشهده الشوط الثالث «بلانشين» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمته جوائزه 850 ألف درهم، إذ سيدفع فريق جودلفين بـ 3 مهرات أبرزهن «إنغليش روز» و«سابرسيس» و«شينينغ جويل».

الشوط الرابع

تتجدد الإثارة في الشوط الرابع «البستكية» لمسافة 1900 متر «قوائم» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 800 ألف درهم، إذ يشهد الشوط مشاركة «فالكون أوف آرابيا» لـ «فريق فالكون ريسينغ» الذي حقق الفوز الأول له بداية الشهر الحالي، «كيلر كوليكت» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، «أوتوبان» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم.

الشوط الخامس

سباق مفتوح على مصراعيه سيشهد الشوط الخامس «سنغسبيل ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، مع تواجد «اوتومان فليت» لجودلفين، «سان دوناتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «شون» لـ «بارات للسباقات».

الشوط السادس

يتطلع «داونيسيان» لسوابناديب روي إلى تحقيق انتصاره الأول من بوابة الشوط السادس «لونجين سبيريت فلاي باك» لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، إلا أنه سيواجه «ديزرت بيس» لـ «إتش إتش كيه للسباقات»، و«شانتي ستار» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط السابع

سيدفع فريق جودلفين بكل من «سيسكاني» و«نيو لندن» في الشوط السابع «ند الشبا تروفي» لمسافة 2810 أمتار «الفئة الثالثة» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم، في مواجهة «غاليرست» لـ «هوليمونت ستد»، و«سكوتش أنثيم» لـ «الربع للسباقات».

الشوط الثامن

سيكون الشوط الثامن «لونجين كونكيست» لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، صعب التكهن بنتائجه مع تواجد «أشقر عسير» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» الذي حقق الفوز الأسبوع الماضي في المضمار العالمي، ورفيقه في الإسطبل «صنديد»، بالإضافة إلى «المزن» لسلمان علي الصابري.

الشوط التاسع

تختتم الأمسية بالشوط التاسع «لونجين سبيريت زولو تايم» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، الذي سيشهد مشاركة «آي اون ذا برايز» لـ «إتش إتش كيه للسباقات»، «رانشيرو» لديارمويد كلوهيسي، «داهس» لناصر عسكر.

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