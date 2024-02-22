99 خيلا تتنافس غدا في الأمسية الـ 12 على مضمار "ميدان" بجوائز 4.6 مليون درهم

المصدر: وام

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تشارك 99 خيلاً من نخبة الخيول المحلية والعالمية غداً الجمعة، في "الأمسية الثانية عشرة" التي ينظمها نادي دبي لسباق الخيل، ضمن كرنفال سباقات دبي على مضمار "ميدان"، برعاية شركة لونجين.

وتتكون الأمسية من 9 أشواط على الأرضيتين العشبية والرملية، من بينها 5 سباقات رفيعة المستوى، بجوائز مالية قدرها 4.630 مليون درهم.

وتعد هذه الأمسية من أبرز أمسيات كرنفال سباقات دبي حيث تتضمن سباقين مميزين، أحدهما سباق سنجسبيل ستيكس (الفئة الثانية) على مسافة 1800 متر على الأرضية العشبية، والذي فاز به العام الماضي فاليانت برنس لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي، والآخر هو سباق بلانشين ستيكس (الفئة الثانية) المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر على العشب أيضاً وكان الفوز به العام الماضي من نصيب ويذا مون لايت لنفس الاسطبل والمدرب.

وتتنوع تشكيلة السباقات ما بين كلاسيكية تشهد مواجهات مثيرة لجيل الثلاث سنوات، وأخرى تحضيرية وشوطاً مؤهلاً مباشرة لأمسية كأس دبي العالمي، ويدفع بالفائز إلى منتصف الطريق المؤهل للحصول على مكافأة تشجيعية وفق البرمجة المستحدثة لكرنفال سباقات دبي.



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