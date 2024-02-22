85 خيلاً في تاسع سباقات مضمار أبوظبي الليلة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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ينظم نادي أبوظبي للفروسية، مساء اليوم على مضماره العشبي، حفل سباقه التاسع في الموسم الحالي الذي يتألف من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط الأخير للمهجنة الأصيلة، بمشاركة 85 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 470 ألف درهم.

ويستهل الحفل عند الخامسة مساءً، عبر الشوط الأول المخصص للمبتدئة لمسافة 1600 متر ومشاركة 16 خيلاً تسعى لبلوغ منصات التتويج وتأكيد قوتها بمجموع جوائز مالية قدرها 80 ألف درهم.

ويقام في الشوط الثاني سباق تكافؤ تصنيف 90-0 لمسافة 1200 متر يبرز فيه التحدي بين 14 من الخيول القوية وتبلغ جوائز الشوط 80 ألف درهم.

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