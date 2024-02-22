«بن دري» يتصدر بطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تصدر فريق بن دري بطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو (10 هاينديكاب)، والتي ينظمها ويستضيف منافساتها نادي دبي للبولو والفروسية، وتختتم الأحد المقبل، بمشاركة 6 فرق.

جاء تصدر بن دري برصيد 4 نقاط ، عقب فوزه الكبير في الجولة الثانية للبطولة على فريق الباشا بنتيجة 11.5 هدفاً، مقابل 5 أهداف لفريق الباشا، وشهدت الجولة التي أقيمت أول من أمس، فوز فريق بهنسالي على فريق لامار بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين، وفوز فريق (آر إي نون) على فريق (باور هورس) بنتيجة 7 أهداف مقابل 5.5 أهداف، ليتنافس على المركز الثاني 4 فرق.

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