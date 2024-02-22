سعيد المهيري يهدي SS كأس الإسطبلات الخاصة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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توّج الفارس سعيد محمد خليفة المهيري، من إسطبلات SS، بكأس الإسطبلات الخاصة، ضمن فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 101 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة.

وكسب المهيري التحدي في السباق الذي أقيم أمس برعاية «زعبيل فيد»، وتنظيم نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، بمشاركة 292 فارساً وفارسة، ليحقق المركز الأول، بعد أن حلّ في المركز السابع عشر في المرحلة الأولى، والثالث عشر في الثانية، ليقلص الفارق في المرحلة الثالثة بعد أن جاء ثامناً، قبل أن يحسم الصدارة في المرحلة الرابعة الأخيرة على صهوة الفرس «شريفة» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 3.29.57 ساعات.

واحتل المركز الثاني الفارس زايد محمد المهيري على صهوة الجواد «فانتا إم إل» لإسطبلات TNT الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 3.30.19 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس مصعب محمد بالقيزي الفلاسي على صهوة الجواد «بوميك دي سوفيتيري» لإسطبلات TNT الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 3.30.23 ساعات.

وحقق المركز الرابع الفارس محمد سالم الحمادي على صهوة الجواد «كاديتي تي بي» لإسطبلات SM الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 3.30.24 ساعات، وجاءت في المركز الخامس الفارسة ليلى محمد المرزوقي على صهوة الفرس «إل في تيرنكا ليميتس» لإسطبلات الكمدة، مسجلة زمناً قدره 3.30.58 ساعات.

وقام الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الأبطال الفائزين بكؤوس المراكز الثلاثة الأولى، ونال البطل جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم إلى جانب الكأس، والوصيف 180.000 درهم، والفائز بالمركز الثالث 160.000 درهم، والمركز الرابع 50.000 درهم، والمركز الخامس 35.000 درهم، ومن المركز السادس حتى المركز السبعين حصل كل فائز على جائزة نقدية بقيمة 30.000 درهم.

وقال الدكتور غانم الهاجري: «مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة يحظى بمشاركة مميزة من قبل الجميع، لما تحمله ألقاب مختلف السباقات من أهمية يتطلع الفرسان إلى الفوز بها، مشيراً إلى أن الفوز في أحد سباقات المهرجان يعد إنجازاً كبيراً لأي فارس، والمشاركة في حد ذاتها تعد فخراً لأي مشارك في السباقات».

وأوضح الهاجري، أن المحطة الثانية من المهرجان، المتمثلة في تنظيم كأس الإسطبلات الخاصة، تعكس الدعم الكبير للملاك المواطنين أصحاب الإسطبلات الخاصة، حيث يترجم ارتفاع عدد المشاركين حجم الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة.

من جهته، أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن الدعم الكبير لرياضة القدرة أسهم في اتساع قاعدة المشاركين على مستوى الفرسان من أبناء وبنات الإمارات، بجانب ارتفاع عدد الإسطبلات المشاركة وظهور أسماء جديدة، ما يعطي مؤشراً إيجابياً يعكس حجم المكاسب من الدعم الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من قبل القيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ، سواء في سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة أو سباقات قرية الإمارات العالمية في الوثبة أو في قرية بوذيب للقدرة.

وأعرب البطل سعيد المهيري، عن سعادته بانتزاع اللقب في هذه المناسبة الغالية والاستثنائية، التي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وأضاف: «الإنجاز لم يتحقق بسهولة في ظل وجود صفوة الخيول ونخبة الفرسان، حيث شهد السباق صعوبة بالغة في مختلف مراحل السباق، لعل أبرزها المرحلة الثانية بعد حصوله على عقوبة، ما أجبره على مضاعفة السرعة لمطاردة الصدارة، ونجح في خطف المركز الأول في المرحلة الأخيرة، التي شهدت منافسة ساخنة امتدت حتى الأمتار الأخيرة».

فعاليات

على جانب آخر، تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة اليوم انطلاق كأس «جميلتي» للأفراس في الساعة 6:30 صباحاً ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ويقام السباق برعاية «الطاير للسيارات» لمسافة 119 كلم.

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