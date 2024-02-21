أفضل الجياد العربية في العالم تشارك في «دولية أبوظبي للخيول العربية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف ساحة الاتحاد المرموقة في جزيرة ياس خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجاري بطولة أبوظبي الدولية للخيول العربية، ويمثل هذا الحدث المرحلة الثانية، وسيتبع بسلسلة تتألف من سبع جولات لعام 2024، ومن المتوقع أن تقدم البطولة عرضاً مميزاً يفوق التوقعات.

وسيتنافس المشاركون من جميع أنحاء العالم للحصول على أعلى درجات الشرف والتميز، لا سيما في ظل خلفية استعراض مشاهد الخيل العربية الأصيلة في العاصمة أبوظبي النابضة بالحيوية. وتهدف البطولة إلى تعزيز وإظهار مفاهيم ومميزات الجياد العربية، التي تتسم بوجهها المصقول، وأنفها اللامع، وذيلها المرتكز، على المسرح العالمي في استعراض لشكل الجياد الفريد؛ ما يتيح للبطولات العربية أن تنمو وتزدهر بنزاهة.

وتتزامن هذه المرحلة من البطولة جنباً إلى جنب مع بطولة الخيل العربية الدولية لجمال الخيل (تايتل A) في أبوظبي.

من جانبه، أشار فالح محمد النصر في حديثه إلى أن الإمارات تتميز بإرث غني ومميز في تربية أبطال العالم من الخيول العربية الأصيلة؛ ما يجعلها الوجهة المثالية لاستضافة البطولة، خصوصاً بعد نجاح البطولة الافتتاحية في قطر، وهذا يجعلنا على يقين بأننا موعودون ببطولة استثنائية ليس لها مثيل، تترقبها الأنظار في العاصمة أبوظبي.

تتكون لجنة التحكيم من خبراء من جميع أنحاء العالم يتبعون في عملية التحكيم خمسة معايير، هي: النوع، والرأس والرقبة، والجسم والسطح، والأرجل، والحركة، حيث تبلغ كل قيمة من المعايير 20 نقطة، بشرط أن لا تتجاوز بحد أقصى 100 نقطة، حيث ستجمع الخيول النقاط على مدى البطولة لتساعدها على التأهل والفوز، ولأول مرة في العالم سيتمكن العارضون من جمع النقاط على مدار الجولات، حيث سيتمكن أكثر عارض حاصل على أعلى عدد من النقاط من الفوز بجائزة تقدر قيمتها بنحو 50000 يورو، كما يمكن للحضور من الملاك والخبراء في هذا المجال متابعة المنافسة الرائعة التي تستعرض أروع الخيول العربية في المنطقة.

يبدأ العرض الساعة 11:00 صباحاً من يوم 22 إلى 24، ومن الساعة 4:00 مساءً في اليوم الأخير، حيث سيتم تتويج الأبطال.

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