ختام مميز لسباق الخيول العربية الأصيلة الرابع في الظفرة

المصدر: وام

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أختتمت أمس الثلاثاء منافسات السباق الرابع للخيول العربية الأصيلة في الظفرة والذي نظمه نادي ليوا الرياضي في ميدان مدينة زايد من خلال إقامة شوطين.

وأحرز الجواد"حمدان الغربية" لمالكه سهيل علي المزروعي المركز الأول بالشوط الأول والبالغة مسافته 1400 متر، وحل ثانيا "إس لطام" لجابر علي مرشد المرر، وثالثا "الغربي" لمالكه سيف عشير المزروعي.

وفي الشوط الثاني الذي أقيم لمسافة 1200 متر، حقق المركز الأول الجواد "ربدان الحصن" لمالكه غدير عبد الله المنصوري، وحل ثانيا "د.ع سحابة" لمالكه حمد علي المرر، وثالثا "مكتوب" لمالكه علي سهيل المزروعي.

تأتي المنافسة ضمن أجندة نادي ليوا الرياضي لتنظيم سباقات الخيول العربية الأصيلة في منطقة الظفرة وضمن خمسة سباقات ستنظم ابتداء من مارس وحتى أبريل المقبلين.

كرم الفائزين عقب ختام المنافسات سلطان محمد المزروعي مدير الشؤون المالية والإدارة في النادي، وسعيد خليفة المهيري مدير الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي وعلي سالمين الظاهري رئيس قسم السباقات التراثية في مجلس أبوظبي الرياضي.

وتوجه سلطان محمد المزروعي بالشكر، للملاك والحاضرين على الإلتزام بالقوانين واللوائح التي وضعها النادي من أجل المشاركة في الأشواط المختلفة.

وأكد المزروعي أن تنظيم هذه السباقات يأتي ضمن أجندة وخطة النادي للاهتمام بسباقات الخيول بشكل أكبر وإعطاء مساحة لأصحاب الخيل في الظفرة للمشاركة في هذه الرياضة التي تعتبر إحدى أهم الرياضات لأبناء المنطقة وتجد رواجا كبيرا لدى محبي الخيل في الظفرة.

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