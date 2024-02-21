انطلاق بطولة أبوظبي الدولية للخيل العربية غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، تنطلق غداً في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس في أبوظبي، فعاليات النسخة السادسة عشرة لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية «تايتل شو» ثاني محطات جولة الجياد العربية، بمشاركة 340 خيلاً منها 100 من خارج الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس في الاتحاد أرينا، للكشف عن تفاصيل البطولة بحضور محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وفالح محمد النصر رئيس مجلس إدارة جولة الجياد العربية، وبدر الدرويش، الرئيس التنفيذي لجولة الجياد العربية، وتغريد السعيد، المديرة التنفيذية للتسويق واستراتيجية الوجهات في ميرال.

ورحب الحربي، في بداية المؤتمر، بالحضور، ونقل لهم تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وتمنيات سموه بالنجاح والتوفيق.

حلة جديدة

وأضاف أن البطولة في نسختها السادسة عشرة ستنطلق غداً وتستمر حتى الأحد المقبل في حلة جديدة وبشكل مختلف، وذلك بعد ترقيتها إلى فئة «تايتل شو» واختيارها لتكون المحطة الثانية في جولة الجياد العربية في نسختها الأولى.

وقال إن البطولة تقام بتنظيم وإشراف من جمعية الإمارات للخيول العربية، وفقاً للوائح وقوانين المنظمة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية «الإيكاهو»، وأصبحت هذه النسخة بعد رفع قيمة جوائزها لتصل إلى 4 ملايين يورو، واحدة من أغلى البطولات على مستوى العالم.

وأضاف إنه منذ الساعات الأولى لفتح باب الاشتراك تم تسجيل 200 خيل.

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