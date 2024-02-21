نصف نهائي كأس دبي الذهبية للبولو اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تتواصل اليوم مباريات الدور قبل النهائي لمنافسات كأس دبي الذهبية الـ 15 على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، حيث يواجه فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، منافسه فريق «ذئاب دبي كافو» بقياد حبتور الحبتور عند الساعة الثانية ظهراً في مباراة تحسم أول بطاقة تأهل إلى النهائي السبت المقبل، كما يلتقي فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور منافسه فريق بنجاش دودسون وهوريل بقيادة حيدر بنجاش في تمام الرابعة عصراً.

تأكيد

التقى الفريقان في الدور التمهيدي وفاز فريق «ذئاب دبي كافو» بنتيجة 11 هدفاً مقابل 10 أهداف بعد مباراة متكافئة إلى حد كبير، ما يصعب معه التكهن بنتيجة المباراة. ويسعى فريق الإمارات للدفاع عن اللقب الذي يحمله النسخة الماضية، وكذلك الثأر من هزيمته في الدور التمهيدي، في المقابل يسعى فريق «ذئاب دبي كافو» لتأكيد أحقيته بالفوز في الدور التمهيدي وتعزيز فرصته في الفوز بالكأس الذهبية.

يمثل فريق الإمارات كل من: سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ولوكاس مونتيفردي جونيور، وتومي بيريسفورد، وفيديريكو فون بوتوبسكي، ويمثل فريق «ذئاب دبي كافو»، حبتور الحبتور، وفيليكس ايسين، وسانتياغو لابورد، وبنيامين بانيلو.

آمال

وفي المباراة الثانية، يلتقي فريق بنجاش متصدر البطولة مع فريق الحبتور صاحب المركز الرابع، في مهمة يستكمل من خلالها فريق بنجاش مسيرته نحو الختام. في المقابل يحاول فريق الحبتور وقف زحف فريق بنجاش ورد اعتباره حيث خسر أمامه بستة أهداف مقابل خمسة أهداف في الدور التمهيدي. وتعتبر لقاءات اليوم مهمة ومصيرية للفرق الأربعة، ومن المتوقع أن ترجح الخيول كفة أي فريق بسبب تقارب المستوى الفني للاعبين والتجانس الذي حققته هذه الفرق من مشاركتهم في الكأس الفضية ثم تمهيدي الذهبية.

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