«M7» تحلق بكأس سيدات مهرجان محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي-علي الظاهري

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حلقت إسطبلات M7 بكأس السيدات في السباق الافتتاحي لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة بعد فوز الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون بلقب السباق الذي أقيم يوم أمس لمسافة 101 كلم برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة أكثر من 83 فارسة من مختلف إسطبلات الدولة.

وحققت الأرجنتينية سبيلانزون المركز الأول على صهوة الجواد «رميريو» بعد أداء مميز قادها لانتزاع اللقب لتهدي إسطبلاتM7 هذا الإنجاز بعد حسم المنافسة بزمن إجمالي بلغ 3.22.55 ساعات وذلك بعد منافسة ساخنة امتدت حتى الأمتار الأخيرة مع الوصيفة الفارسة شما درويش الشحي الحائزة على المركز الثاني على صهوة الجواد «ماليكان وجير 13» لإسطبلات العاصفة 3، مسجلة زمناً قدره 3.22.57 ساعات، واحتلت المركز الثالث الفارسة شما عبدالعزيز الطواش على صهوة الجواد «أباندومز روكابيلي» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 3.23.13 ساعات.

وحققت المركز الرابع الفارسة شيخة أحمد محمد عتيق على صهوة الجواد «فروم هيبولايت» لإسطبلات M7-2، مسجلة زمناً قدره 3.23.15 ساعات، تلتها في المركز الخامس الفارسة الإسبانية برونا أوماتيل على صهوة الجواد «غالب دي ليزي» لإسطبلات M7-1، مسجلة زمناً قدره 3.23.15 ساعات.

وبعد ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، ومرويس عزيزي رئيس مجموعة «عزيزي للتطوير العقاري» بتتويج البطلات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، وحصلت الفائزة بالمركز الأول على الكأس وجائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم ونالت الوصيفة الكأس الفضية وجائزة نقدية بقيمة 180.000 درهم وحصلت الفائزة بالمركز الثالث على الكأس البرونزية وجائزة بقيمة 160.000 درهم والفائزة بالمركز الرابع نالت جائزة نقدية بقيمة 50.000 درهم والمركز الخامس 35.000 درهم ومن المركز السادس حتى المركز الثلاثين حصلت كل فائزة على جائزة نقدية بقيمة 30.000 درهم.

شكر وتقدير

وتقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير من قبل سموه لرياضة الفروسية عموماً ولسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص والذي يترجمه المهرجان الكبير الذي يحمل اسم سموه، مشيداً بالانطلاقة المميزة للحدث الذي شهد مشاركة مميزة من نخبة الفارسات في السباق المخصص للسيدات والذي يعكس الجهود الكبيرة لتمكين المرأة في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع الرياضي عبر رياضة الفروسية.

وأضاف العظب إن الانطلاقة المبكرة للسباق الافتتاحي في الساعة السادسة والنصف صباحاً ساعدت الفارسات في توزيع مجهود الخيل على مختلف مراحل السباق، مهنئاً اسطبلات M7 بالإنجاز والتي تعد من الإسطبلات الكبيرة في عالم سباقات القدرة والتحمل سواء على مستوى الدولة أو خارجها، مشيراً إلى أن الجميع على موعد مع تحدي كأس الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمهرجان.

مستوى

وأبدى المدرب أحمد محمد بن يافور السبوسي عن سعادته الكبيرة بفوز إسطبلات العاصفة 3 بالمركز الثاني في السباق الافتتاحي لمهرجان القدرة خاصة وأن الطريق نحو منصات التتويج جاء بعد تقديم مستوى مميز يليق بمكانة الحدث الذي يشهد مشاركة نخبة الخيول بقيادة أفضل الفرسان والفارسات وهو ما يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، مهدياً الفوز إلى سموه وإلى جميع أعضاء فريق إسطبلات العاصفة 3 إضافة إلى إسطبلات M7 الحائزة على المركز الأول.

وأضاف السبوسي لـ «البيان» إن السباق شهد منافسة قوية وصعوبة بالغة أبرزها في المرحلة الأولى بسبب انفعال الخيل ونجحوا في السيطرة عليه في المراحل اللاحقة، معرباً عن فخره بهذا الإنجاز الذي أثمره الإنتاج المحلي بعد فوز الجواد «ماليكان» الفائز بالمركز الثاني، ولم يحالفه التوفيق في العديد من المشاركات السابقة ليكسب التحدي مع الأبطال في ضربة بداية المهرجان.

وأعربت البطلة مارتينا سبيلانزون عن سعادتها بالفوز بكأس السيدات في مهرجان كبير يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، متوجهة بالشكر إلى جميع طاقم إسطبلات M7 ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.

سعادة

وقالت شما عبدالعزيز الطواش الفائزة بالمركز الثالث، إن سعادتها لا توصف باعتلاء منصة التتويج لأول مرة في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وهو أغلى إنجاز في مدينة دبي الدولية للقدرة حيث يعتبر تواجدها ضمن المراكز الثلاثة الأولى دافعاً لتحقيق مزيد من الإنجازات بعد تتويجها سابقاً في أبوظبي، متوجهة بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير للرياضة وللفرسان والفارسات من أبناء وبنات الدولة.

وأضافت شما الطواش لـ «البيان» إن السباق لم يكن سهلاً واستطاعت أن تقلص الفارق من مرحلة إلى أخرى حتى الوصول إلى المرحلة الرابعة والأخيرة التي شهدت منافسة ساخنة، متوجهة بالشكر إلى والديها على الدعم الكبير الذي يقدمانه في مشوارها برياضة الفروسية وإلى جميع أفراد طاقم إسطبلات F3.

تحدي الإسطبلات الخاصة.

وينطلق اليوم في ثاني محطات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وهو كأس الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 101 كلم برعاية «زعبيل فيد».

ونال اللقب في النسخة الماضية الفارس مصعب محمد بالقيزي على صهوة الجواد «سيناتوري» لإسطبلات «تي أن تي» واحتل المركز الثاني الفارس راشد عامر العامري على صهوة الفرس «بدوينا كريستيانا» لإسطبلات العزم، وحقق المركز الثالث الفارس سعيد أحمد راشد الشامسي على صهوة «بولي» لإسطبلات SS.

وينقسم السباق اليوم إلى أربع مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 35 كيلومتراً (أعلام صفراء)، والمرحلة الثانية 25 كيلومتراً (أعلام حمراء)، وتبلغ مسافة المرحلة الثالثة 21 كيلومتراً (أعلام زرقاء)، فيما تبلغ مسافة المرحلة الرابعة (الأخيرة) 20 كيلومتراً (أعلام بيضاء)، وسوف يكون هناك راحة إجبارية بين المراحل تتراوح بين 40 و50 دقيقة.

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