حامد بن زايد يتوج "آر بي كينج ميكر" بكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، توج سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان الفائز بالشوط الرئيسي في سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة والذي تضمن 7 أشواط بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وذلك خلال الحفل الثامن لمضمار نادي أبوظبي للفروسية الذي أقيم مساء اليوم.

حضر الأمسية الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، وسعادة علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية.

وظفر الجواد "آر بي كينج ميكر" للاسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة ريتشارد مولن، باللقب في الشوط السابع والختامي، لمسافة 2200 متر، والبالغة جوائزه 4.5 مليون درهم، بفارق 5,25 طول عن الوصيف "أجرد عذبة"، وجاء ثالثاً "الرفاع"، محققاً 2:26:56 دقيقة.

وفاز الجواد "نبراس باشن"، لسعيد حميد الطاير، بإشراف إسماعيل محمد، وقيادة باتريك دوبس، بكأس رئيس الدولة للخيول المهجنة في الشوط السادس لمسافة 1400 متر البالغ جوائزه 380 ألف درهم، محققاً 1:24:12 دقيقة.

وحصد "سينجاسونج الموري" لعبد الله محمد بن طوق، بإشراف أبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، جائزة الشوط الأول لمسافة 1600 متر، على لقب "متحف المحطة"، والبالغ جوائزه 80 ألف درهم، محققاً 1:46:59 دقيقة.

وحصد "ميقات" لعلي خلفان الشاوي، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة ساندرو بايفا جائزة سباق كأس "الوثبة ستاليونز" المخصص لملاك الاسطبلات الخاصة في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر برعاية سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغ جوائزه 70 ألف درهم، محققاً 1:45:97 دقيقة.

وذهبت جائزة الشوط الثالث إلى المهرة "ضياء" لاسطبلات ليوا، بإشراف محمد دقاش، وقيادة ساندرو بايفا "ثنائية"، على لقب التاج الثلاثي (الجولة الأولى)، البالغ جوائزه 230 ألف درهم، محققة 1:44:39 دقيقة.

وفازت الفرس "أنلميتد" لاسطبلات الريف، بإشراف دكتور جابر بيطار، وقيادة تشارلي بينيت بجائزة الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، على لقب "قلعة ضاية" البالغ جوائزه 80 ألف درهم، محققة 2:32:89 دقيقة.

وحصد المرشح الأول "هيروس دي لاجارد" للشيخ ناصر بن محمد الحشار، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، لقب "واحة ليوا" للفئة الثانية، والذي أقيم في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، وبلغت جوائزه 300 ألف درهم، محققاً 1:30:23 دقيقة.

وقال علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية: "الأمسية شهدت منافسات قوية في كل الأشواط خاصة سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة الذي تميز بمشاركة نخبة الخيول وسعدنا بالحفل والأداء القوي خلال الأشواط السبعة، وأسعدنا أكثر الحضور الجماهيري الكبير وتفاعله مع السباقات المتنوعة".

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