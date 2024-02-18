«كينج ميكر» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، توج سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الجواد «آر بي كينج ميكر» العائد إلى الإسطبلات الوطنية، بلقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر في الحفل الثامن، الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية أمس، وجاء الفوز بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف هلال العلوي، قاطعاً المسافة في 2:26:56 دقيقة، وبلغت الجائزة المالية للشوط 4.5 ملايين درهم.

وشهد الأمسية الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي محمد عبد الله الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، وعلي الشيبة، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية.

وخلال حفل السباق الذي شهد 7 أشواط، فاز «نبراس باشن» لسعيد حميد الطاير بلقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر، بقيادة باتريك دوبس، وإشراف إسماعيل محمد بزمن 1:24:12 دقيقة، وأحرز المهر«سينغا سونغ الموري» العائد إلى عبد الله محمد بن طوق لقب سباق متحف المحطة لمسافة 1600 متر، في الشوط الأول بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف إبراهيم الحضرمي، مسجلاً 1:46:59 دقيقة. وفاز الجواد «ميقات» لعلي خلفان الشاوي بلقب سباق كأس الوثبة لمسافة الميل في الشوط الثاني، بقيادة ساندرو بايفا، وإشراف أحمد المحيربي، بزمن قدره 1:45:97 دقيقة، وأكمل ساندرو بايفا الثنائية عندما انتزع لقب الجولة الأولى من التاج الثلاثي العربي لمسافة 1600 متر في الشوط الثالث على صهوة «ضياء» لإسطبلات ليوا، بإشراف محمد دقاش بزمن 1:44:39 دقيقة.

وذهب لقب سباق «قلعة ضاية» لمسافة 2200 متر تكافؤ في الشوط الرابع إلى الفرس «أنليميتد» العائدة إلى إسطبلات الريف بقيادة تشارلي بينيت، وإشراف جابر بيطار بزمن قدره 2:32:89 دقيقة، وفاز «هيروس دي لاغارد» العائد إلى الشيخ ناصر محمد ناصر الحشار بلقب سباق «واحة ليوا» لمسافة 1400 متر في الشوط الخامس، بقيادة كونور بيسلي، وإشراف أحمد الشميلي، مسجلاً زمناً قدره 1:30:23 دقيقة.

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