«ريبلز رومانس» لجودلفين بطل «كأس الأمير»

المصدر: متابعة - خالد المهيري، علي الظاهري

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توج «ريبلز رومانس» لجودلفين بلقب «كأس سمو الأمير» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» الذي أقيم في ختام مهرجان «سيف سمو الأمير»، بمضمار الريان لنادي السباق والفروسية في دولة قطر الشقيقة، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً 2.28.84 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «زفيرو» لـ«شاداي ريس هورس كمباني ليميتد» بقيادة الفارس جواو موريرا وإشراف المدرب ياسوتوشي إيكي.

وجاء في المركز الثالث «ساتونو غلانز» لمالكه هاجيمي ساتومي بقيادة الفارس يوغا كاوادا وإشراف المدرب ياسو توموميشي. وكشف المدرب شارلي آبلبي عن الخطط القادمة للبطل أبرزها المشاركة في شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» خلال أمسية كأس دبي العالمي الشهر القادم، ومن ثم العودة إلى أمريكا في موسم الصيف.

من ناحية أخرى، حقق فرسان الإمارات إنجازاً جديداً لرياضة الدولة، بفوزهم بلقب سباق سيف أمير دولة قطر للقدرة والتحمل، لمسافة 119 كم، والذي أقيم أمس في القرية الماراثونية في منطقة سيلين بقطر، بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وحقق فرسان الإمارات المركزين الأول والثالث، عن طريق الفارس سيف أحمد المزروعي بطل السباق، على صهوة «بوليو سان اندرياس» لإسطبلات MRM، وفارسنا محمد سعيد البلوشي، الحائز على المركز الثالث والكأس البرونزية، على صهوة «كازماك مورنينغ ستار»، فيما احتل المركز الثاني الفارس القطري سلمان الهاجري، على صهوة «مورو بريلون». وحافظت الإمارات على اللقب للعام الثاني على التوالي، حيث نال فرساننا المركزين الأول والثاني في النسخة الماضية.

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