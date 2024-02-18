«اوزو» يضع بصمته في «لورد غليترز هانديكاب» بـ «كرنفال سباقات دبي»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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توج «اوزو» لـ«ذا آذر كلوب» بلقب «لورد غليترز هانديكاب» خلال الأمسية الـ 11 لـ«كرنفال سباقات دبي»، التي أقيمت على مضمار ميدان العالمي، برعاية «الطاير للسيارات»، بقيادة الفارسة صافي اوسبورن، التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، إذ أصبحت أول فارسة تحقق الفوز في المضمار العالمي.

الشوط الأول

اقتنص «أركان الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» لقب الشوط الأول «ديفيندر X-Dynamic» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب ماجد الجهوري، مسجلاً زمناً قدره 1:22.07 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «إيزي لاب» لمحمد سالم علي العفريت بقيادة الفارس طيار علية وإشراف المدرب خليفة النيادي. وحل ثالثاً «كريست دي فاوست» لزياد كلداري بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب إبراهيم أصيل.

الشوط الثاني

خطفت «بيتيفول لاف» لجودلفين لقب الشوط الثاني «ديفيندر 130» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي بجوائز 175 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1:36.53 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «اذان» لـ«نادي جلف للسباق»، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس. وجاء في المركز الثالث «توهوكو» لسلطان علي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثالث

حقق «نيار» لفابيهاف شاه لقب الشوط الثالث «ديفيندر 130 Outbound» لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1:38.43 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «إزعاج» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. وحل ثالثاً «ميزوتينتو» لـ«نقابة إنيتفورذاصن» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

ظفر «مكمانامان» لـ«جاري السوب وشركائه» بلقب الشوط الرابع «ديفيندر 110X» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1:22.90 دقيقة وبفارق طول عن «شينجنغ كولورز» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب مصبح المهيري. وجاء في المركز الثالث «أندرياس فيزاليوس» لـ «سكاي للسباقات» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب عقبة عاشور.

الشوط الخامس

اقتنص «ليونز مين» لحمدان سلطان علي السبوسي لقب الشوط الخامس «ديفيندر 110 Country» لمسافة 2200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 2:20.58 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «ميلتري أوبشن» لـ «فيكتورياس» بقيادة الفارس جابرييل مالون وإشراف المدرب فوزي ناس. وحل ثالثاً «اهيستا بيرو» لأحمد علي بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط السادس

توج «اوزو» لـ«ذا آذر كلوب» بلقب الشوط السادس «لورد غليترز هانديكاب» لمسافة 1800 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارسة صافي اوسبورن وإشراف المدرب جيمي اوسبورن، مسجلاً زمناً قدره 1:48.79 دقيقة وبفارق طول عن «هايبانك» لجودلفين بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وجاء في المركز الثالث «فيرست سايت» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط السابع

حقق «أشقر عسير» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط السابع «ديفيندر 110» لمسافة 1200 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس عمر إسحاق هيرنانديز سالاس وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1:11.11 دقيقة وبفارق رأس عن «شنغهاي سيتي» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» أيضاً بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب راشد بورسلي. وحل ثالثاً «حاسم» لراشد الشحي وتوفيق محمد بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثامن

اقتنص «أسد زعبيل» لـ «شادويل» لقب الشوط الثامن «لاند روفر» لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس اوسكار شافيز وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1:24.73 دقيقة وبفارق رقبة «خنجر» لـ «شادويل» أيضاً بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري. وجاء في المركز الثالث «إمبريال إمبير» لـ «تتش جولد للسباقات» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط التاسع

ظفر «قريب» لناصر عسكر بلقب الشوط التاسع «ديفيندر 90» لمسافة 2000 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 2:03.23 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بوستر بينت» لـ «ستود آند بوتد ريسينغ آند فالكون ريسينغ تيم» بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب بوبات سيمار. وحل ثالثاً «لو أوف نيتشر» لراشد الشحي وتوفيق محمد بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مصبح المهيري.

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